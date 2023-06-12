Гибридный экономичный автомобиль не создан для гонок. Преследование закончилось довольно быстро.

Втягиваться в полицейскую погоню – это всегда плохая идея. Хуже, если это двухполосная сельская дорога, граничащая с южным краем гор Озарк (США), с полицейскими, знающими каждый провал и поворот дороги.

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Когда речь идет о Toyota Prius третьего поколения, можно с уверенностью сказать, что водитель в своей жизни совершил больше, чем несколько неправильных поворотов.

Третье поколение Toyota Prius – это надежный гибрид, который является отличным автомобилем для пригородных поездок и отличается экономичностью. Он практичен и способен на многое, но не является хорошим транспортным средством для преследования или побега от полиции.

Девушка двигалась со скоростью более 160 км/ч с частично оторванной крышкой заднего бампера. Почему полицейские решили ее догонять не сообщается.

Несмотря на это, погоня длится недолго. Приблизительно через девять минут видео кажется, что Prius сбрасывает протектор на одну из своих шин, но продолжает движение. Больше кусков шины улетает, и водитель съезжает с дороги, прижатый полицейскими машинами к валу железнодорожного пути. На водителя быстро надевают наручники.

Почему девушка убегала от полиции, не сообщается. Однажды кто-то вспоминает, что водителю 17 лет, что может осложнить ее обвинение. Но одно можно сказать наверняка ни машина, ни водитель в ближайшее время не будут на дороге.