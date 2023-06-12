Гібридний економічний автомобіль не створений для гонок. Переслідування закінчилось досить швидко.

Втягуватися в поліцейську погоню – це завжди погана ідея. Ще гірше, якщо це двосмугова сільська дорога, яка межує з південним краєм гір Озарк (США), а місцеві поліцейські знають кожен поворот дороги.

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Коли мова йде про Toyota Prius третього покоління, можна з упевненістю сказати, що водій у своєму житті зробив більше, ніж кілька неправильних поворотів.

Третє покоління Toyota Prius — це надійний гібрид, який є чудовим автомобілем для приміських поїздок і відрізняється економічністю. Він практичний і здатний на багато речей, але зовсім не створений для переслідування або втечі від поліції.

Дівчина рухалась зі швидкістю понад 160 км/год із частково відірваною кришкою заднього бампера. Чому поліцейські вирішили її наздоганяти, не повідомляється.

Попри це, погоня триває недовго. Приблизно через дев’ять хвилин відео здається, що Prius скидає протектор на одну зі своїх шин, але продовжує рух. Більше шматків шини відлітає, і водій з’їжджає з дороги, притиснутий поліцейськими машинами до валу залізничної колії. На водія швидко надягають наручники.

Чому дівчина тікала від поліції, не повідомляється. Одного разу хтось згадує, що водієві 17 років, що може ускладнити її звинувачення. Але одне можна сказати напевно, ні машина, ні водій найближчим часом не опиняться більше на дорозі.