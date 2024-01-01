Toyota показала новый bZ4X Touring

Фактически, новый bZ4X Touring имеет много общего как с оригинальным bZ4X, так и с Subaru Trailseeker. Новинка на 140 мм длиннее и на 20 мм выше оригинальной обычной версии кроссовера и имеет на 148 литров дополнительного грузового пространства больше.

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Общая длина составляет 4830 мм, высота 1670 мм, а объем багажника 600 литров соответственно. Toyota говорит, что новый bZ4X Touring идеально адаптирован для ценителей приключений и насыщенной семейной жизни, поскольку соответствует широкому спектру требований покупателей.

Кроссовер предлагается в переднеприводном и полноприводном исполнениях с батареей на 74,7 кВт-ч, что способна принимать заряд мощностью 150 кВт-ч и обеспечивает диапазон в 560 километров. Японский автопроизводитель отмечает, что аккумулятор получил новую систему водяного охлаждения и функцию предварительного нагрева, недавно представленные в новом bZ4X.

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Мощность модели в версии с одним электромотором на передней оси составляет 224 л.с., а полноприводной – 380 лошадиных сил, что делает новинку самым мощным электромобилем бренда. Презентация bZ4X Touring в Европе запланирована на весну 2026 года. Toyota обещает предоставить больше информации об автомобиле, включая стоимость комплектаций, ближе к дате запуска на рынке.