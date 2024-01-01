Toyota изменила название кроссовера bZ4x на bZ в США

После своего дебюта в Европе, обновленная Toyota bZ4x дебютировала в США. Однако, японский автопроизводитель решил изменить название североамериканской версии модели, поскольку оно не нравилось покупателям. Кроме ребрендинга, автомобиль также получил заметные обновления дизайна и производительности.

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В частности, кроссовер имеет более четкие светодиодные фары, бампер с агрессивными воздухозаборниками и новые колесные диски, доступные в размерах от 18 до 20 дюймов. Другим заметным изменением является крылья, выполненные в цвет кузова.

В салоне автомобиль оснащен новой приборной панелью с большим 14-дюймовым сенсорным дисплеем, контурной подсветкой с 64 цветами и двумя беспроводными панелями для зарядки смартфона. Toyota также добавила подрулевые переключатели передач, что дают водителям возможность регулировать уровень рекуперативного торможения.

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Мощность Toyota bZ увеличили до 343 л.с. в полноприводной версии, тогда как переднеприводный вариант имеет один двигатель на 224 лошадиные силы. Для сравнения, предыдущий bZ4x имел 218 л.с. в полноприводной версии и 204 л.с. в переднеприводной.

Кроме увеличения производительности, Toyota bZ предлагает на 25% больше запаса хода по сравнению с bZ4x – ориентировано 505 километров на одном заряде. Такой диапазон обеспечивает новая батарея на 74,7 кВт-ч, что доступна во всех версиях.

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Также будет базовая переднеприводная модель с меньшим аккумуляторным блоком емкостью 57,7 кВт-ч, что все еще будет предлагать впечатляющий запас хода в 380 км. Новинка поступит к дилерам Toyota в США во второй половине года. Кроме того, автопроизводитель также планирует представить свою версию Subaru Trailseeker уже в ближайшее время.