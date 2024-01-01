Toyota змінила назву кросовера bZ4x на bZ в США

Після свого дебюту в Європі, оновлена Toyota bZ4x дебютувала в США. Однак, японський автовиробник вирішив змінити назву північноамериканської версії моделі, оскільки вона не подобалась покупцям. Окрім ребрендингу, автівка також отримала помітні оновлення дизайну та продуктивності.

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Зокрема, кросовер має чіткіші світлодіодні фари, бампер з агресивнішими повітрозабірниками та нові колісні диски, що доступні у розмірах від 18 до 20 дюймів. Іншою помітною зміною є крила, що виконані в колір кузова.

В салоні автівка оснащена новою приладовою панеллю з більшим 14-дюймовим сенсорним дисплеєм, контурною підсвіткою з 64 кольорами та двома бездротовими панелями для зарядки смартфону. Toyota також додала підрульові перемикачі передач, що дають водіям можливість регулювати рівень рекуперативного гальмування.

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Потужність Toyota bZ збільшили до 343 к.с. у повнопривідний версії, тоді як передньопривідний варіант має один двигун на 224 кінські сили. Для порівняння, попередній bZ4x мав 218 к.с. у повнопривідній версії та 204 к.с. у передньопривідній.

Окрім збільшення продуктивності, Toyota bZ пропонує на 25% більше запасу ходу порівняно з bZ4x – орієнтовано 505 кілометрів на одному заряду. Такий діапазон забезпечує нова батарея на 74,7 кВт-год, що доступна в усіх версіях.

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Також буде базова передньопривідна модель з меншим акумуляторним блоком ємністю 57,7 кВт-год, що все ще пропонуватиме вражаючий запас ходу в 380 км. Новинка надійде до дилерів Toyota в США в другій половині року. Крім того, автовиробник також планує представити свою версію Subaru Trailseeker вже найближчим часом.