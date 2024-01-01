Toyota припинила продаж бензинових Corolla в Японії

Як пише Carscoops, відмова від усіх негібридних Corolla на японському ринку є частиною ширшого прагнення Toyota до вуглецевої нейтральності. Це означає, що покупці матимуть лише один варіант під капотом – 1,8-літровий гібридний силовий агрегат.

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Toyota вчинила подібним чином в Європі ще у 2022 році, однак європейські покупці все ще мають вибір між 1,8-літровим та потужнішим 2,0-літровим гібридним варіантом. Японська версія має бензиновий мотор на 98 к.с., що у версії з переднім приводом працює в парі з одним електромотором на 95 “коней”. Водночас повнопривідна версія має другий електромотор позаду на 41 кінську силу.

Попри те, що поточна Corolla 12-го покоління дебютувала у 2018 році, Toyota продовжує покращувати модель. Японські покупці отримують доступ до більшої кількості стандартного обладнання в моделях середньої комплектації, зокрема, перелік оснащення поповнили відеореєстратори та опція цифрового ключа. Опції безпеки були розширені технологією моніторингу сліпих зон та системою допомоги при паркуванні.

Комплектація G, доступна як у кузові седан, так і в кузові Touring (універсал), отримала світлодіодні протитуманні фари та новий комплект 16-дюймових алюмінієвих дисків. Водночас базова комплектація X все ще доступна з 15-дюймовими сталевими дисками з ковпаками.

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У ній відсутній екран інформаційно-розважальної системи, збережена базова аналогова панель приладів, але вдосконалений дизайн фар, який також можна побачити у вищих комплектаціях. Вартість моделі починається з ¥2 279 200 ($15 700) за найдешевшу Corolla Hybrid X і сягає ¥3 416 600 ($23 500) за найдорожчу Corolla Touring Active Sport Hybrid E-Four special edition.