Toyota прекратила продажи бензиновых Corolla в Японии

Как пишет Carscoops, отказ от всех негибридных Corolla на японском рынке является частью более широкого стремления Toyota к углеродной нейтральности. Это означает, что покупатели будут иметь только один вариант под капотом – 1,8-литровый гибридный силовой агрегат.

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Toyota поступила подобным образом в Европе еще в 2022 году, однако европейские покупатели все еще имеют выбор между 1,8-литровым и мощным 2,0-литровым гибридным вариантом. Японская версия имеет бензиновый мотор на 98 л.с., что в версии с передним приводом работает в паре с одним электромотором на 95 “лошадей”. В то же время полноприводная версия имеет второй электромотор сзади на 41 лошадиную силу.

Несмотря на то, что текущая Corolla 12-го поколения дебютировала в 2018 году, Toyota продолжает улучшать модель. Японские покупатели получают доступ к большему количеству стандартного оборудования в моделях средней комплектации, в частности, перечень оснащения пополнили видеорегистраторы и опция цифрового ключа. Опции безопасности были расширены технологией мониторинга слепых зон и системой помощи при парковке.

Комплектация G, доступна как в кузове седан, так и в кузове Touring (универсал), получила светодиодные противотуманные фары и новый комплект 16-дюймовых алюминиевых дисков. В то же время базовая комплектация X все еще доступна с 15-дюймовыми стальными дисками с колпаками.

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В ней отсутствует экран информационно-развлекательной системы, сохранена базовая аналоговая панель приборов, но усовершенствованный дизайн фар, который также можно увидеть в высших комплектациях. Стоимость модели начинается с ¥2 279 200 ($15 700) за самую дешевую Corolla Hybrid X и достигает ¥3 416 600 ($23 500) за самую дорогую Corolla Touring Active Sport Hybrid E-Four special edition.