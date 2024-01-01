Toyota продвигает развитие водородных авто

Toyota предупреждает, что времени на то, чтобы эффективно конкурировать с Китаем в производстве водородных транспортных средств, остается все меньше, пишет Укравтопром. На Китай уже приходится большая часть мировых продаж водородных коммерческих автомобилей.

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Руководитель водородного направления Toyota предупредил, что если другие страны не увеличат инвестиции в эту технологию, авто на водородных топливных элементах может постигнуть та же участь, что и электромобили, потому что китайские компании быстро займут лидерские позиции в цепочках поставок и экспорте.

По данным Interact Analysis, в 2024 году продажи автобусов и грузовиков на водородных топливных элементах в КНР были выше, чем во всех других регионах мира вместе взятых, и составили более 7 тыс. ед.

Toyota считает, что ее ставка на водород окупится так же, как и ее многолетняя погоня за гибридными авто.