Toyota просуває розвиток водневих авто

Toyota попереджає, що часу на те, щоб ефективно конкурувати з Китаєм у виробництві водневих транспортних засобів, залишається все менше, пише Укравтопром. На Китай вже припадає більша частина світових продажів водневих комерційних автомобілів.

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Керівник водневого напряму Toyota попередив, що якщо інші країни не збільшать інвестиції в цю технологію, авто на водневих паливних елементах може спіткати та сама доля, що й електромобілі, тому що китайські компанії швидко займуть лідерські позиції в ланцюжках поставок і експорті.

За даними Interact Analysis, у 2024 році продажі автобусів і вантажівок на водневих паливних елементах у КНР були вищими, ніж у всіх інших регіонах світу разом узятих, і склали понад 7 тис. од.

Toyota вважає, що її ставка на водень окупиться так само, як і її багаторічна гонитва за гібридними авто.