Представлено нову версію Toyota Camry 2026

Седан отримав спортивний вигляд завдяки 19-дюймовим дискам, чорним шильдикам та вставкам Midnight Black Metallic на решітці радіатора, дзеркалах, дверних ручках, спойлері та задньому дифузорі. Про новинку розповіли на офіційному сайті Toyota.

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Toyota Camry Nightshade Edition доступна у трьох кольорах: Ice Cap, Supersonic Red та Midnight Black, а також у новому відтінку Dark Cosmos, який пропонується тільки для комплектацій SE, XLE та XSE.

Всі версії оснащені гібридною системою з 2,5-літровим двигуном, що видає 225 к.с. у передньопривідній версії та 232 к.с. у повнопривідній модифікації.

Продаж Camry 2026 на ринку США стартує влітку 2025 року, а вартість оголосять ближче до початку продажів.