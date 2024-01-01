Toyota продає понад 800 Camry щодня тільки в США

З 1 січня по 30 вересня було 273 дні. Це означає, що Toyota продавала в середньому 833,6 Camry на день. Насправді ця цифра ще більша, якщо рахувати лише робочі дні. Варто зазначити, що деякі штати забороняють роботу автосалонів у неділю відповідно до своїх законів.

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У Corolla теж вдалий рік. За вересень поставки зросли на 6,9% до 177 092 автомобілів. Це означає 648,6 автомобілів продаються щодня. На відміну від свого старшого брата, який пропонується виключно у вигляді седана, Corolla також може бути представлена у вигляді хетчбека в комплекті з GR-перформансом. В інших частинах світу Toyota також має більш практичний універсал.

Але так, позашляховики панують. Цифри виглядають набагато краще для RAV4. За перші дев'ять місяців цього року RAV4 розійшовся тиражом 350 331 одиницю. Це суттєве зростання на 15,7% порівняно з січнем-вереснем 2023 року. Повторюючи математичну вправу, Toyota продавала 1283 RAV4 щодня з початку року.

Це лише три найпопулярніших авто компанії. Не дивно, що у 2023 році Toyota четвертий рік поспіль зберегла титул найбільшого автовиробника. Це вдалося, завдяки продажу 9 483 137 автомобілів. У 2023 році підрозділ компанії Lexus також продемонстрував значне зростання, продавши 824 258 автомобілів, що на 132% більше, ніж роком раніше.