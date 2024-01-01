Toyota продает более 800 Camry ежедневно только в США

С 1 января по 30 сентября было 273 дня. Это означает, что Toyota продавала в среднем 833,6 Camry в день. На самом деле эта цифра еще больше, если считать только рабочие дни. Стоит отметить, что некоторые штаты запрещают работу автосалонов в воскресенье в соответствии со своими законами.

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У Corolla тоже удачный год. За сентябрь поставки выросли на 6,9% до 177 092 автомобилей. Это означает 648,6 автомобилей продаются ежедневно. В отличие от своего старшего брата, который предлагается исключительно в виде седана, Corolla также может быть представлена в виде хэтчбека в комплекте с GR-перформансом. В других частях мира Toyota также имеет более практичный универсал.

Но так, внедорожники господствуют. Цифры выглядят гораздо лучше для RAV4. За первые девять месяцев этого года RAV4 разошелся тиражом 350 331 единицу. Это существенный рост на 15,7% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года. Повторяя математическое упражнение, Toyota продавала 1283 RAV4 ежедневно с начала года.

Это только три самых популярных авто компании. Неудивительно, что в 2023 году Toyota четвертый год подряд сохранила титул крупнейшего автопроизводителя. Это удалось, благодаря продаже 9 483 137 автомобилей. В 2023 году подразделение компании Lexus также продемонстрировало значительный рост, продав 824 258 автомобилей, что на 132% больше, чем годом ранее.