Toyota змінює план впровадження електромобілів у США через падіння зросту їх продажів

Як передає Carscoops, компанія змінила орієнтовний термін початку виробництва нового трирядного електрокросовера на своєму заводі в Кентуккі. Раніше Toyota інвестувала 1,3 мільярда доларів у цей автомобільний завод.

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Окрім цього, автовиробник також відмовився від планів виробництва електричних позашляховиків Lexus у Північній Америці до 2030 року. Натомість ці моделі, з високою ймовірністю, будуть імпортуватися з Японії.

Завод з виробництва електромобілів Toyota в Кентуккі

Nikkei Asia повідомляє, що своїм постачальникам Toyota повідомила про затримку лише нещодавно й вказала, що відстрочка початку виробництва нової моделі спричинена вимушеними змінами дизайну трирядного позашляховика, назва якого, як очікується – Toyota bZ5x. Інсайдери повідомляють, що модель матиме в основі поточну архітектуру бренду e-TNGA.

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До слова, раніше компанія скоригувала план з очікуваної кількості випущених електромобілів в 2026 році з 1,5 мільйона до 1 мільйона одиниць. Окрім цього, за чутками, новий трирядний позашляховик також випускатиметься під брендом Subaru на тому ж заводі в Кентуккі в рамках угоди між двома японськими автовиробниками.