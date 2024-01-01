У Toyota Corolla Cross виявили проблемни з електронікою гальмівної системи

Загалом Toyota зобов’язалася виправити несправність, пов’язану з гальмівним приводом і блоком управління системи контролю заносу, яка в результаті може вплинути на ефективність гальмування в 42 199 одиниць й Corolla Cross Hybrid у США.

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Як описала проблему компанія, постраждалі транспортні засоби, мають несправне програмне забезпечення, через що тиск гальмівної рідини не контролюється належним чином, особливо коли педаль гальма натискається під час поворотів.

Через це, водії можуть відчути як педаль гальм стає «важчою», а гальмівний шлях збільшується. Toyota каже що ДТП та травм, спричинених в результаті дефекту не було зафіксовано й що виправити несправність можна звичайним оновленням програмного забезпечення.

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Дилери отримали вказівку провести відповідну процедуру абсолютно безкоштовно. Компанія повідомить власникам постраждалих авто про необхідність ремонту до 19 листопада.