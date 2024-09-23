Держохорона закуповує партію Toyota Land Cruiser майже по 4 мільйони гривень

Угоду про таке постачання, укладено ще 16 вересня. Продавцем став єдиний учасник відкритих торгів ТОВ "ВіДі Автострада", столичний дилер Toyota. Про цей контракт розповідає сайт бізнесу та економіки "Наші гроші", посилаючись на повідомлення у системі "Прозорро".

Вартість контракту склала 15,73 млн грн. За умовами цієї угоди, усі чотири позашляховики 2024 року випуску в чорній кольористиці повинні бути в замовника до 25 грудня нинішнього року.

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Мова йде про дизельні версії з об’ємом двигуном 3,3 л, що забезпечує понад 300 к.с., відповідають екологічному стандарту Євро-5, видає максимальну швидкість 210 км/год та розгін за 6,9 секунди.

В угоді також обумовлено, що кожен Land Cruiser повинен мати підігрів керма та сидінь, звукопоглинаюче скло передніх дверей, іонізацію салону, підігрів лобового скла та інші опції для комфорту водія і пасажирів. Системи активної та пасивної безпеки включають огляд на 360 градусів, стабілізацію, моніторинг тиску в шинах, систему попередження про зіткнення, датчики паркуванню тощо.

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Також обумовлено додаткове обладнання для автомобілів – металевий захист двигуна, захисну решітку в радіатор, зимову гуму, тонування вікон (крім лобового) та дорожній набір автомобіліста. Спеціалізоване обладнання — світлодіодні фари у решітку радіатора та під заднє скло, сигнальні маяки, а також потужний гучномовний пристрій з дистанційним світлокеруванням.

"Наші гроші" співставили цінники й технічні характеристики автомобіля з тим, що продають у салонах. Найближчою до тендерної є модель Toyota Land Cruiser 300 з 3,3 Twin Turbo двигуном, а судячи з дисків, комплектації Premium ціною близько 3,6 — 3,9 млн грн.

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3,93 млн грн за Toyota Land Cruiser, пишуть розслідувачі, – це рекордна ціна за будь-який легковий автомобіль у закупівлях в системі «Прозорро» цього року. Раніше рекорд також належав Управлінню держохорони, воно у серпні замовило три розкішні позашляховики Lexus по 3,27 млн грн у ТОВ «ВіДі Еліт».

Звісно, ніхто не проти добротних автомобілів для обслуговування перших осіб держави, але в період війни, коли з куцих пенсій та зарплат люд збирає на допомогу армії, а весь світ донатить на техніку для українського війська, подібні обновки могли б потерпіти до кращих часів. Принаймні, в тому переліку розкоші, яку зажадала собі та служба.