Рідкісні пікапи Toyota Land Cruiser 79 служитимуть в Нацгвардії

Отримувачем техніки від Міністерства закордонних справ Німеччини стала Національна гвардія України, якій дісталося п'ять новеньких автівок. Про це йдеться у повідомленні Посольства Німеччини в Києві.

Техніка передана для захисту критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури: мобільні групи охорони підрозділів Нацгвардії тепер зможуть оперативніше розгорнути вогневі засідки на ворожі безпілотні засоби ураження.

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Наші захисники неба отримали пікапи Toyota Land Cruiser 79. Ці машини дуже рідкісні в Україні, оскільки не продаються в офіційних дилерських центрах. Їх випускають в Японії та для Австралії, країн Африки і Південної Азії. Передані Нацгвардії машини мають кермо зліва.

Toyota Land Cruiser 79 з колісною формулою 4х4 мають потужні 4,5-літрові турбодизельні двигуни V8, що видають на-гора 205 к.с. при 3400 об/хв і 430 Нм крутного моменту при 1200-3200 об/хв. Силовий агрегат поєднаний з 5-ступеневою механічною коробкою передач. Механічні блокування диференціалів дозволяють виїжджати з таких місць, де інші позашляховики потребують трактора.

Фото: Посольство Німеччини в Києві