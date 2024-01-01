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Редкие пикапы Toyota Land Cruiser 79 будут служить в Нацгвардии

Посольство Германии в Киеве отреагировало на хищнические российские атаки по критической инфраструктуре Украины, подарив для защиты этих объектов пять пикапов Toyota Land Cruiser 79.
Зенитчики по охране энергообъектов получили от МИД Германии пикапы Toyota Land Cruise - Auto24

ФОТО: Посольство Германии в Киеве|

Пикапы Toyota Land Cruiser 79 для зенитчиков Нацгвардии

Валентин Ожго
logo17 июня, 10:19
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Получателем техники от Министерства иностранных дел Германии стала Национальная гвардия Украины, которой досталось пять новеньких автомобилей. Об этом говорится в сообщении Посольства Германии в Киеве.

Техника передана для защиты критически важных объектов гражданской инфраструктуры: мобильные группы охраны подразделений Нацгвардии теперь смогут оперативно развернуть огневые засады на вражеские беспилотные средства поражения.

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Наши защитники неба получили пикапы Toyota Land Cruiser 79. Эти машины очень редкие в Украине, поскольку не продаются в официальных дилерских центрах. Их выпускают в Японии для Австралии, стран Африки и Южной Азии. Переданные Нацгвардии машины имеют руль слева.

Toyota Land Cruiser 79 с колесной формулой 4х4 имеют мощные 4,5-литровые турбодизельные двигатели V8, выдающие на-гора 205 л.с. при 3400 об/мин и 430 Нм крутящего момента при 1200-3200 об/мин. Силовой агрегат дополнен 5-ступенчатой механической коробкой передач. Механические блокировки дифференциалов позволяют выезжать из таких мест, где другие внедорожники нуждаются в тракторе.

Фото: Посольство Германии в Киеве

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