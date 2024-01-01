Редкие пикапы Toyota Land Cruiser 79 будут служить в Нацгвардии

Получателем техники от Министерства иностранных дел Германии стала Национальная гвардия Украины, которой досталось пять новеньких автомобилей. Об этом говорится в сообщении Посольства Германии в Киеве.

Техника передана для защиты критически важных объектов гражданской инфраструктуры: мобильные группы охраны подразделений Нацгвардии теперь смогут оперативно развернуть огневые засады на вражеские беспилотные средства поражения.

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Наши защитники неба получили пикапы Toyota Land Cruiser 79. Эти машины очень редкие в Украине, поскольку не продаются в официальных дилерских центрах. Их выпускают в Японии для Австралии, стран Африки и Южной Азии. Переданные Нацгвардии машины имеют руль слева.

Toyota Land Cruiser 79 с колесной формулой 4х4 имеют мощные 4,5-литровые турбодизельные двигатели V8, выдающие на-гора 205 л.с. при 3400 об/мин и 430 Нм крутящего момента при 1200-3200 об/мин. Силовой агрегат дополнен 5-ступенчатой механической коробкой передач. Механические блокировки дифференциалов позволяют выезжать из таких мест, где другие внедорожники нуждаются в тракторе.

Фото: Посольство Германии в Киеве