Госохрана закупает партию Toyota Land Cruiser почти по 4 миллиона гривен

Соглашение о такой поставке, заключено еще 16 сентября. Продавцом стал единственный участник открытых торгов ООО "ВиДи Автострада", столичный дилер Toyota. Об этом контракте рассказывает сайт бизнеса и экономики "Наши деньги", ссылаясь на сообщение в системе "Прозорро".

Стоимость контракта составила 15,73 млн грн. По условиям этого соглашения, все четыре внедорожника 2024 года выпуска в черной расцветке должны быть у заказчика до 25 декабря нынешнего года.

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Речь идет о дизельные версии с объемом двигателем 3,3 л, что обеспечивает более 300 л.с., соответствуют экологическому стандарту Евро-5, выдает максимальную скорость 210 км/ч и разгон за 6,9 секунды.

В соглашении также оговорено, что каждый Land Cruiser должен иметь подогрев руля и сидений, звукопоглощающее стекло передних дверей, ионизацию салона, подогрев лобового стекла и другие опции для комфорта водителя и пассажиров. Системы активной и пассивной безопасности включают обзор на 360 градусов, стабилизацию, мониторинг давления в шинах, систему предупреждения о столкновении, датчики парковки и т.д.

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Также оговорено дополнительное оборудование для автомобилей – металлическую защиту двигателя, защитную решетку в радиатор, зимнюю резину, тонировку окон (кроме лобового) и дорожный набор автомобилиста. Специализированное оборудование – светодиодные фары в решетку радиатора и под заднее стекло, сигнальные маяки, а также мощное громкоговорящее устройство с дистанционным светоуправлением.

"Наши деньги" сопоставили ценники и технические характеристики автомобиля с тем, что продают в салонах. Ближайшей к тендерной является модель Toyota Land Cruiser 300 с 3,3 Twin Turbo двигателем, а судя по дискам, комплектации Premium ценой около 3,6 - 3,9 млн грн.

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3,93 млн грн за Toyota Land Cruiser, пишут расследователи, – это рекордная цена за любой легковой автомобиль в закупках в системе "Прозорро" в этом году. Ранее рекорд также принадлежал Управлению госохраны, оно в августе заказало три роскошные внедорожники Lexus по 3,27 млн грн в ООО "ВиДи Элит".

Конечно, никто не против добротных автомобилей для обслуживания первых лиц государства, но в период войны, когда с куцых пенсий и зарплат народ собирает на помощь армии, а весь мир донатит на технику для украинского войска, подобные обновки могли бы потерпеть до лучших времен. По крайней мере, в том перечне роскоши, которую потребовала себе служба.