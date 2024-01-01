Представлена новая версия Toyota Camry 2026 года

Седан получил спортивный вид благодаря 19-дюймовым дискам, черным шильдикам и вставкам Midnight Black Metallic на решетке радиатора, зеркалах, дверных ручках, спойлере и заднем диффузоре. О новинке рассказали на официальном сайте Toyota.

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Toyota Camry Nightshade Edition доступна в трех цветах: Ice Cap, Supersonic Red и Midnight Black, а также в новом оттенке Dark Cosmos, который предлагается только для комплектаций SE, XLE и XSE.

Все версии оснащены гибридной системой с 2,5-литровым двигателем, выдающим 225 л.с. в переднеприводной версии и 232 л.с. в полноприводной модификации.

Продажи Camry 2026 на рынке США стартуют летом 2025 года, а стоимость объявят ближе к началу продаж.