Незалежний дизайнер показав, яким може бути кросовер Toyota Fortuner

Міцний позашляховик Toyota Fortuner створений на базі пікапа Hilux й має високий попит покупців на азійських ринках. Японський автовиробник досі не розкриває подробиць, щодо майбутнього моделі, але цифровий художник Теофілус Чін (він же Theottle) поділився власним уявленням нового покоління авто.

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Замість того, щоб черпати натхнення з інших позашляховиків Toyota, він вирішив використати в якості основи зовнішність седана Crown. Попри очевидні відмінності між двома автомобілями, результат виявився напрочуд цілісним, хоча, позашляховику все ж дещо не вистачає кремезних деталей, як от розширювачі крил чи захисних пластин на кузові.

Дизайн вирізняється фірмовими фарами Toyota у формі молота з великим переднім бампером, що надає позашляховику більш сучасного вигляду. Бічний профіль відносно простий й створює акуратний вигляд. Однак задня частина, мабуть, є найцікавішою частиною дизайну, з повнорозмірними світлодіодними задніми ліхтарями та надписом Fortuner.

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Друге покоління Toyota Fortuner було представлено у 2015 році та отримало рестайлінг у 2020 році. Це означає, що життєвий цикл позашляховика добігає кінця й Toyota слід замислитись над появою моделі третього покоління.