Независимый дизайнер показал, каким может быть кроссовер Toyota Fortuner

Прочный внедорожник Toyota Fortuner создан на базе пикапа Hilux и пользуется высоким спросом покупателей на азиатских рынках. Японский автопроизводитель до сих пор не раскрывает подробностей, относительно будущего модели, но цифровой художник Теофилус Чин (он же Theottle) поделился собственным представлением нового поколения авто.

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Вместо того чтобы черпать вдохновение из других внедорожников Toyota, он решил использовать в качестве основы внешность седана Crown. Несмотря на очевидные различия между двумя автомобилями, результат оказался удивительно целостным, хотя, внедорожнику все же несколько не хватает крепких деталей, вроде расширителей крыльев или защитных пластин на кузове.

Дизайн отличается фирменными фарами Toyota в форме молота с большим передним бампером, что придает внедорожнику более современный вид. Боковой профиль относительно простой и создает аккуратный вид. Однако задняя часть, пожалуй, является самой интересной частью дизайна, с полноразмерными светодиодными задними фонарями и надписью Fortuner.

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Второе поколение Toyota Fortuner было представлено в 2015 году и получило рестайлинг в 2020 году. Это означает, что жизненный цикл внедорожника подходит к концу и Toyota следует задуматься над появлением модели третьего поколения.