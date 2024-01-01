Toyota показала новий bZ4X Touring

Фактично, новий bZ4X Touring має багато спільного як з оригінальним bZ4X, так і з Subaru Trailseeker. Новинка на 140 мм довша і на 20 мм вища за оригінальний звичайну версію кросовера й має на 148 літрів додаткового вантажного простору більше.

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Загальна довжина становить 4830 мм, висота 1670 мм, а об’єм багажника 600 літрів відповідно. Toyota каже, що новий bZ4X Touring ідеально адаптований для поціновувачів пригод та насиченого сімейного життя, оскільки відповідає широкому спектру вимог покупців.

Кросовер пропонується у передньопривідному та повнопривідному виконаннях з батареєю на 74,7 кВт-год, що здатна приймати заряд потужністю 150 кВт-год й забезпечує діапазон в 560 кілометрів. Японський автовиробник зазначає, що акумулятор отримав нову систему водяного охолодження та функцію попереднього нагрівання, нещодавно представлені в новому bZ4X.

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Потужність моделі у версії з одним електромотором на передній осі становить 224 к.с., а повноприводної – 380 кінських сил, що робить новинку найпотужнішим електромобілем бренду. Презентація bZ4X Touring у Європі запланована на весну 2026 року. Toyota обіцяє надати більше інформації про автівку, включно з вартістю комплектацій, ближче до дати запуску на ринку.