Електричний Toyota C-HR виходить на ринок США

Американський електричний C-HR, як і європейська модель, побудований на платформі e-TNGA 2.0, яка також лежить в основі кросовера bZ (bZ4x). Проте, новинка дещо коротша за нього. Крім того, як пише Carscoops, в США Toyota C-HR пропонуватиметься лише в одній версії.

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Це буде повнопривідний варіант потужністю 343 к.с., що дозволяє електромобілю розганятись до 100 км/год всього за 5,2 секунди – швидше, ніж Toyota GR86. Водночас версії з одним двигуном на передній осі потужністю 167 к.с. та 224, доступні в Європі, не надходитимуть до США.

Версія Toyota C-HR для США також матиме єдиний акумуляторний блок ємністю 77 кВт-год, що забезпечуватиме запас ходу до 467 кілометрів та здатен приймати заряд до 150 кВт. Це дозволяє власникам заряджати батарею з 20 до 80 відсотків всього за 30 хвилин.

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Крім того, японський автовиробник обіцяє, що новий Toyota C-HR надійде у продаж у 2026 році. Ціни будуть оголошені ближче до дати запуску, але очікується, що вони коливатимуться в районі 35 000 доларів.