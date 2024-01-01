Lexus представил новый седан ES: теперь и электромобиль

На автосалоне в Шанхае представлен новый Lexus ES - премиальный седан восьмого поколения.

Модель была создана согласно концепции Experience Elegant & Electrified Sedan, что использует современные технологии, усовершенствованный комфорт, широкие возможности подключения и повышенный уровень безопасности. Целью было создать автомобиль, способный обеспечить максимальный комфорт для всех пассажиров, а водителю - непревзойденный опыт управления. Традиционные преимущества ES - тишина, комфорт и плавность хода - возведены на новый уровень.

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Подход Lexus базируется на принципе "персонализация роскоши" - ключевом элементе стратегии, направленной на то, чтобы продукты бренда соответствовали актуальным ценностям людей и удовлетворяли их желание получить более глубокий, более осознанный опыт.

Это реализовано через расширенную линейку версий, которая включает как гибридные, так и электрические силовые установки с различными вариантами мощности и выбором между передним и полным приводом.

Чтобы "персонализировать роскошь", новый подход Lexus для автомобилей сосредотачивается на Электрификации, Интеллектуальности и Диверсификации - то есть на характеристиках, которые являются ключевыми для нового ES.

В рамках программы Электрификации Lexus впервые предлагает электромобиль в сегменте премиальных седанов. Модель получила Интеллектуальные технологии, в частности впервые представленные в Lexus переключатели Hidden Tech, реализованы благодаря программной платформе Arene, а также новейшие мультимедийные возможности и системы безопасности. С точки зрения Диверсификации Lexus создает продукты, способные выполнять несколько ролей. Хотя ES - это классический седан, он имеет характер, стиль и динамику, привлекающие как физических лиц, так и корпоративных клиентов.

Следуя концепции дизайна Clean Tech x Elegance, специалисты Lexus усовершенствовали интерьер ES. Они убрали лишние детали, чтобы создать простое, лаконичное и изысканное пространство. Верхняя часть салона является открытой и просторной, что улучшает обзорность, а нижняя создает комфортную среду для пассажиров.

Задний ряд сидений можно оснастить креслами с откидными спинками, а кресло позади переднего пассажира - подставкой-пуфом для ног "Оттоман". Переднее пассажирское сиденье складывается вперед, если нужно максимально увеличить пространство для ног пассажира сзади.

В новом ES впервые появляются два дизайнерских решения, которые ранее не использовались в моделях Lexus. Технология Bamboo Layering сочетает передовые методы печати и регулировки прозрачности для создания эффекта подсветки поверхности, изменяющейся вместе с освещением салона. Другой элемент - тиснение на искусственной коже, формирующее четкий рельефный узор. В сочетании с фоновой подсветкой это создает лаконичную современную эстетику.

Кокпит создан по концепции Тазуна - фирменного подхода Lexus, который сосредотачивает внимание водителя на дороге. Элементы управления и информационные дисплеи расположены так, чтобы их можно было удобно охватить взглядом и управлять ими легким движением руки.

Самозарядные гибриды ES 300h и 350h

ES 300h имеет усовершенствованную гибридную систему с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем максимальной мощностью 201 л.с./148 кВт. Эта версия будет доступна как с передним, так и с полным приводом.

Однако такая силовая установка будет предлагаться только на западноевропейских рынках, тогда как на рынке Украины - версия ES 350h. На ней также установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель, но его максимальная мощность составляет 247 л.с./182 кВт. Она также будет доступна как с передним, так и с полным приводом.

Гибридная батарея также была модернизирована для увеличения мощности.

Система использует специально разработанную логику управления, чтобы обеспечить сочетание мощного ускорения и экономии топлива. Кроме того, повышенная жесткость силового агрегата помогает уменьшить вибрации, что способствует созданию тихой и более комфортной атмосферы в салоне.

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Электрические ES 350e и 500e

Lexus ES будет доступен в двух полностью электрических версиях. Это переднеприводная модель ES 350e (только для рынков Западной Европы) мощностью 224 л.с./165 кВт и полноприводная ES 500e мощностью 343 л.с./252 кВт. Обе модели созданы с учетом многолетнего опыта Lexus в сфере электрификации, чтобы максимально раскрыть потенциал новой глобальной платформы Lexus Architecture-K. К ее особенностям относятся новые электрооси eAxle, в которых интегрирован блок управления мощностью и трансмиссию. Их новая конструкция отличается легкостью и компактностью, что помогает оптимизировать пространство салона и грузового отсека. Тяговую батарею большой емкости размещено под полом, что позволило снизить центр тяжести автомобиля.

ES 500e также оснащен интеллектуальной электрической системой полного привода DIRECT4 от Lexus. Она обеспечивает непрерывное регулирование распределения крутящего момента на все четыре колеса, учитывая действия водителя и дорожные условия. Это соотношение между передними и задними колесами может изменяться от 100:0 до 0:100 и зависит от данных, поступающих от датчиков мониторинга ускорения, скорости вращения колес и угла поворота руля. Это обеспечивает одновременно устойчивость, управляемость и настоящее удовольствие от вождения.

Ходовая часть и рулевое управление

Новый ES построен на модернизированной платформе Lexus global architecture-K, которая позволяет устанавливать как гибридные силовые установки, так и полностью электрические. Использование модернизированной платформы повлияло на компоновку автомобиля. Так, его общая длина увеличилась на 165 мм, а колесная база - на 80 мм по сравнению с предыдущей моделью. Передняя и задняя колеи расширились на 64 мм и 82 мм соответственно. Как результат, расстояние между передними и задними сиденьями выросло на 77 мм - до 1 102 мм, что сделало салон более просторным. Более высокое расположение сидений облегчает посадку и высадку из автомобиля.

В конструкции передней подвески использованы стойки типа Макферсон, а сзади - впервые для модели ES - установлена многорычажная подвеска. Это решение направлено на улучшение передачи мощности на дорогу и обеспечение устойчивости автомобиля и плавности его поведения.

Для повышения комфорта во время движения был реализован ряд технических решений, - в частности оптимизированы втулки рычагов подвески для обеспечения плавной работы амортизаторов и стабильного, уравновешенного поведения авто на дороге.

Система рулевого управления оснащена рейкой с переменным передаточным числом, что обеспечивает устойчивость на высоких скоростях, точное реагирование в поворотах и удобство при маневрировании на низких скоростях.