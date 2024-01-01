Lexus построит трехрядный электрокроссовер, чтобы конкурировать с Hyundai и Kia

ФОТО: Theottle|
Неофициальный рендер нового трехрядного электрокроссвера Lexus
Как сообщает Carscoops, семейство Lexus пополнится новым полностью электрическим трехрядным внедорожником, что станет интересным электрическим аналогом существующим предложениям бренда. Новая модель, вероятно, получит название TZ и будет иметь общую основу с Toyota bZ5x.
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Дизайнер Theottle поделился собственным видением дизайна кроссовера. В качестве основы он использовал концепцию Lexus Electrified SUV, представленную еще в 2021 году. Он изменил фары шоу-кара на более традиционные, соответствующие современному языку дизайна бренда. Также он добавил более традиционные дверные ручки и другие колесные диски.
Самым очевидным изменением задней части является установка меньших задних фонарей. О серийной модели известно немного, но в 2023 году Lexus подал заявку на торговую марку TZ450e и TZ550e, что указывает на то, что готовится по крайней мере две электрические модели.
Lexus может использовать ту же батарею на 77 кВт-ч, что предлагается в новом RZ, но учитывая размер и ожидаемый вес этого трехрядного внедорожника, кажется, что TZ550e потребует аккумулятор большей емкости.
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Для сравнения, Kia EV9 предлагает выбор между аккумуляторами емкостью 76,1 кВт-ч и 99,8 кВт-ч. Вероятно мощность модели будет подобной текущему RZ, что в базовом исполнении RZ 350e имеет один электромотор на 167 кВт (227 л.с.), а во флагманской версии RZ 550e F Sport – полный привод и мощность в 300 кВт (407 лошадиных сил).