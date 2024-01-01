Lexus побудує трирядний електрокросовер, аби конкурувати з Hyundai та Kia

ФОТО: Theottle|
Неофіційний рендер нового трирядного електрокросвера Lexus
Як повідомляє Carscoops, сімейство Lexus поповниться новим повністю електричним трирядним позашляховиком, що стане цікавим електричним аналогом існуючим пропозиціям бренду. Нова модель, ймовірно, отримає назву TZ й матиме спільну основу з Toyota bZ5x.
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Дизайнер Theottle поділився власним баченням дизайну кросовера. В якості основи він використав концепцію Lexus Electrified SUV, представлену ще у 2021 році. Він змінив фари шоу-кара на більш традиційні, що відповідають сучасній мові дизайну бренду. Також він додав більш традиційні дверні ручки та інакші колісні диски.
Найочевиднішою зміною задньої частини є встановлення менших задніх ліхтарів. Про серійну модель відомо небагато, але у 2023 році Lexus подав заявку на торгову марку TZ450e і TZ550e, що вказує на те, що готується принаймні дві електричні моделі.
Lexus може використовувати ту саму батарею на 77 кВт-год, що пропонується в новому RZ, але враховуючи розмір і очікувану вагу цього трирядного позашляховика, здається, що TZ550e потребуватиме акумулятор більшої ємності.
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Для порівняння, Kia EV9 пропонує вибір між акумуляторами ємністю 76,1 кВт-год і 99,8 кВт-год. Ймовірно потужність моделі буде подібною до поточного RZ, що в базовому виконанні RZ 350e має один електромотор на 167 кВт (227 к.с.), а у флагманській версії RZ 550e F Sport – повний привід та потужність в 300 кВт (407 кінських сил).