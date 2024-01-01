Тисячі автівок Lexus та Toyota мають дефект пасків безпеки

Повідомляється, що компанії виявили проблему в замках пасків безпеки другого ряду й тепер відкликають 40 922 автомобілів. Ремені безпеки були виготовлені компанією Joyson Safety Systems у Мексиці. Дефект був виявлений під час звичайної перевірки деталей.

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За даними Carscoops, розслідування виявило, паски мали “слід розплавлення”, який утворився внаслідок процесу різання “гарячим ножем”. В результаті міцність центральних пасків безпеки другого ряду не відповідає вимогам Федеральних стандартів безпеки автомобільних транспортних засобів в США.

До відкличної кампанії потрапили Camry 2025 року, а також Lexus NX250, NX350 і NX350h 2025 року. Серед інших постраждалих моделей – Lexus RX350, RX350h і RX500h 2024-2025 років. Найбільше постраждали седани Camry, яких було відкликано 35 529 одиниць.

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Власники даних автомобілів отримають повідомлення поштою наприкінці березня. Дилери вже отримали зобов’язання оглянути та замінити паски безпеки в разі потреби.