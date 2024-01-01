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Тисячі автівок Lexus та Toyota мають дефект пасків безпеки

Toyota і Lexus відкликають понад 40 000 автомобілів через потенційно пошкоджені ремені безпеки. До відкличної кампанії потрапили популярні Camry, RX та NX. Усі вони мають дефект центрального паску безпеки другого ряду.
Lexus та Toyota відкликає понад 40 тисяч авто через дефект пасків безпеки - Auto24

ФОТО: Toyota|

Toyota Camry 2025

Данило Северенчук
logo18 лютого, 13:50
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Повідомляється, що компанії виявили проблему в замках пасків безпеки другого ряду й тепер відкликають 40 922 автомобілів. Ремені безпеки були виготовлені компанією Joyson Safety Systems у Мексиці. Дефект був виявлений під час звичайної перевірки деталей.

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За даними Carscoops, розслідування виявило, паски мали “слід розплавлення”, який утворився внаслідок процесу різання “гарячим ножем”. В результаті міцність центральних пасків безпеки другого ряду не відповідає вимогам Федеральних стандартів безпеки автомобільних транспортних засобів в США.

До відкличної кампанії потрапили Camry 2025 року, а також Lexus NX250, NX350 і NX350h 2025 року. Серед інших постраждалих моделей – Lexus RX350, RX350h і RX500h 2024-2025 років. Найбільше постраждали седани Camry, яких було відкликано 35 529 одиниць.

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Власники даних автомобілів отримають повідомлення поштою наприкінці березня. Дилери вже отримали зобов’язання оглянути та замінити паски безпеки в разі потреби.

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