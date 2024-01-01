Тысячи автомобилей Lexus и Toyota имеют дефект ремней безопасности

Сообщается, что компании обнаружили проблему в замках ремней безопасности второго ряда и теперь отзывают 40 922 автомобилей. Ремни безопасности были изготовлены компанией Joyson Safety Systems в Мексике. Дефект был обнаружен во время обычной проверки деталей.

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По данным Carscoops, расследование выявило, ремни имели “след расплавления”, который образовался вследствие процесса резки “горячим ножом”. В результате прочность центральных ремней безопасности второго ряда не соответствует требованиям Федеральных стандартов безопасности автомобильных транспортных средств в США.

В отзывную кампанию попали Camry 2025 года, а также Lexus NX250, NX350 и NX350h 2025 года. Среди других пострадавших моделей – Lexus RX350, RX350h и RX500h 2024-2025 годов. Больше всего пострадали седаны Camry, которых было отозвано 35 529 единиц.

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Владельцы данных автомобилей получат уведомления по почте в конце марта. Дилеры уже получили обязательства осмотреть и заменить ремни безопасности в случае необходимости.