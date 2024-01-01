Грузовые фургоны Toyota Proace City будут помогать агросервису

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Здесь лишь часть парадной линейки купленных компактвэнов Proace City
Для работы на выезде закуплена Toyota Proace City. На мировом рынке этот компактвэн имеет неполный пятилетний стаж. Он построен на платформе PSA EMP2, вместе с Peugeot Partner, Opel Combo i Citroën Berlingo.
И хотя в коротком видеосюжете на своей Фб-странице "Агросем" в детали не погружается, в нем четко угадываются черты Proace City. Он в Украине не так часто встречается, как одноплатформенники концерна Stellantis.
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Имея в моторной нише 4-цилиндровый дизельный турбированный двигатель с топливной системой Common Rail прямого впрыска, он развивает мощность 102 л.с. при 3500 об/мин и крутящий момент 250 Нм при 1750 об/мин.
Двигатель оборудован каталитическим нейтрализатором SCR, который дал возможность снизить количество вредных выбросов в воздух до уровня 114 г/км в комбинированном цикле движения. Для заправки фирменной жидкостью AdBlue предусмотрен бак вместимостью 17 л.
Силовой агрегат имеет продолжение в виде 5-ступенчатой переднеприводной трансмиссии. На переднюю ось установлена независимая подвеска типа псевдо-Макферсон с поперечным стабилизатором устойчивости, а задняя получила полунезависимую подвеску пружинного кручения.
Что касается грузовой вместимости, то в компактной версии здесь 3,3 куб. м, а в удлиненном варианте с опцией Smart Cargo объем на "куб" больше – 4,3 куб. м. Туда помещается два стандартных европоддона.
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Таким образом сервисная служба официального дилера одного из ведущих мировых производителей аграрной техники John Deere на территории Украины компании "Агросем" получила не только дополнительные логистические, но и операционные возможности. Благодаря этому специалисты прибудут в машинно-тракторные парки агрофирм не только быстро, но и с необходимым запасом запчастей и расходных материалов.