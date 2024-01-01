Вантажні фургони Toyota Proace City допомагатимуть агросервісу

Для роботи на виїзді закуплено Toyota Proace City. На світовому ринку цей компактвен має неповний п'ятирічний стаж. Його збудовано на платформі PSA EMP2, разом з Peugeot Partner, Opel Combo i Citroën Berlingo.

І хоча в короткому відеосюжеті на своїй Фб-сторінці "Агросем" в деталі не занурюється, в ньому чітко вгадуються риси Proace City. Він в Україні не так часто зустрічається, як одноплатформенники концерну Stellantis.

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Маючи в моторній ніші 4-циліндровий дизельний турбований двигун з паливною системою Common Rail прямого упорскування, він розвиває потужність 102 к.с. при 3500 об/хв та крутний момент 250 Нм при 1750 об/хв.

Двигун обладнаний каталітичним нейтралізатором SCR, який дав можливість знизити кількість шкідливих викидів у повітря до рівня 114 г/км у комбінованому циклі руху. Для заправки фірмовою рідиною AdBlue передбачено бак місткістю 17 л.

Силовий агрегат має продовження у вигляді 5-ступеневої передньопривідної трансмісії. На передню вісь встановлена незалежна підвіска типу псевдо-Макферсон з поперечним стабілізатором стійкості, а задня отримала напівнезалежну підвіску пружинного кручення.

Щодо вантажної місткості, то у компактній версії тут 3,3 куб. м, а у подовженому варіанті з опцією Smart Cargo обсяг на "куб" більший – 4,3 куб. м. Туди поміщається два стандартні європіддони.

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Таким чином сервісна служба офіційного дилера одного з провідних світових виробників агарної техніки John Deere на території України компанії "Агросем" отримала не лише додаткові логістичні, але й операційні можливості. Завдяки цьому фахівці прибудуть у машинно-тракторні парки агрофірм не тільки швидко, але й з необхідним запасом запчастин та розхідних матеріалів.