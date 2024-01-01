Lexus представив новий седан ES: тепер і електромобіль

На автосалоні в Шанхаї представлено новий Lexus ES — преміальний седан восьмого покоління.

Модель було створено згідно з концепцією Experience Elegant & Electrified Sedan, що використовує сучасні технології, удосконалений комфорт, широкі можливості підключення та підвищений рівень безпеки. Метою було створити автомобіль, здатний забезпечити максимальний комфорт для всіх пасажирів, а водієві — неперевершений досвід керування. Традиційні переваги ES — тиша, комфорт і плавність ходу — піднесено на новий рівень.

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Підхід Lexus базується на принципі «персоналізація розкоші» — ключовому елементі стратегії, скерованої на те, аби продукти бренда відповідали актуальним цінностям людей і задовольняли їхнє бажання отримати глибший, більш усвідомлений досвід.

Це реалізовано через розширену лінійку версій, яка включає як гібридні, так і електричні силові установки з різними варіантами потужності та вибором між переднім і повним приводом.

Аби «персоналізувати розкіш», новий підхід Lexus для автомобілів зосереджується на Електрифікації, Інтелектуальності та Диверсифікації — тобто на характеристиках, які є ключовими для нового ES.

У межах програми Електрифікації Lexus уперше пропонує електромобіль у сегменті преміальних седанів. Модель отримала Інтелектуальні технології, зокрема вперше представлені у Lexus перемикачі Hidden Tech, реалізовані завдяки програмній платформі Arene, а також новітні мультимедійні можливості та системи безпеки. З точки зору Диверсифікації Lexus створює продукти, здатні виконувати декілька ролей. Хоча ES — це класичний седан, він має характер, стиль і динаміку, що приваблюють як фізичних осіб, так і корпоративних клієнтів.

Дотримуючись концепції дизайну Clean Tech x Elegance, фахівці Lexus удосконалили інтер'єр ES. Вони прибрали зайві деталі, аби створити простий, лаконічний та вишуканий простір. Верхня частина салону є відкритою та просторою, що поліпшує оглядовість, а нижня створює комфортне середовище для пасажирів.

Задній ряд сидінь можна оснастити кріслами з відкидними спинками, а крісло позаду переднього пасажира — підставкою-пуфом для ніг «Оттоман». Переднє пасажирське сидіння складається уперед, якщо потрібно максимально збільшити простір для ніг пасажира позаду.

У новому ES уперше з’являються два дизайнерські рішення, які раніше не використовувалися в моделях Lexus. Технологія Bamboo Layering поєднує передові методи друку та регулювання прозорості для створення ефекту підсвічування поверхні, що змінюється разом з освітленням салону. Інший елемент — тиснення на штучній шкірі, що формує чіткий рельєфний візерунок. У поєднанні з фоновою підсвіткою це створює лаконічну сучасну естетику.

Кокпіт створено за концепцією Тазуна — фірмового підходу Lexus, який зосереджує увагу водія на дорозі. Елементи керування та інформаційні дисплеї розташовані так, щоб їх можна було зручно охопити поглядом і керувати ними легким рухом руки.

Самозарядні гібриди ES 300h та 350h

ES 300h має удосконалену гібридну систему із 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном максимальною потужністю 201 к.с./148 кВт. Ця версія буде доступна як із переднім, так і з повним приводом.

Проте така силова установка пропонуватиметься лише на західноєвропейських ринках, тоді як на ринку України — версія ES 350h. На ній також встановлено 2,5-літровий бензиновий двигун, але його максимальна потужність складає 247 к.с./182 кВт. Вона також буде доступна як з переднім, так і з повним приводом.

Гібридну батарею також було модернізовано для збільшення потужності.

Система використовує спеціально розроблену логіку керування, аби забезпечити поєднання потужного прискорення та заощадження пального. Крім того, підвищена жорсткість силового агрегата допомагає зменшити вібрації, що сприяє створенню тихішої та більш комфортної атмосфери в салоні.

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Електричні ES 350e та 500e

Lexus ES буде доступним у двох повністю електричних версіях. Це передньоприводна модель ES 350e (тільки для ринків Західної Європи) потужністю 224 к.с./165 кВт та повноприводна ES 500e потужністю 343 к.с./252 кВт. Обидві моделі створено з урахуванням багаторічного досвіду Lexus у сфері електрифікації, щоб максимально розкрити потенціал нової глобальної платформи Lexus Architecture-K. До її особливостей належать нові електроосі eAxle, у яких інтегровано блок керування потужністю та трансмісію. Їхня нова конструкція вирізняється легкістю та компактністю, що допомагає оптимізувати простір салону та вантажного відсіку. Тягову батарею великої ємності розміщено під підлогою, що дозволило знизити центр ваги автомобіля.

ES 500e також оснащений інтелектуальною електричною системою повного приводу DIRECT4 від Lexus. Вона забезпечує безперервне регулювання розподілу крутного моменту на всі чотири колеса, зважаючи на дії водія та дорожні умови. Це співвідношення між передніми та задніми колесами може змінюватися від 100:0 до 0:100 і залежить від даних, що надходять від датчиків моніторингу прискорення, швидкості обертання коліс і кута повороту керма. Це забезпечує одночасно стійкість, керованість та справжнє задоволення від водіння.

Ходова частина та кермування

Новий ES побудований на модернізованій платформі Lexus global architecture-K, яка дозволяє встановлювати як гібридні силові установки, так і повністю електричні. Використання модернізованої платформи вплинуло на компонування автомобіля. Так, його загальна довжина збільшилася на 165 мм, а колісна база — на 80 мм порівняно з попередньою моделлю. Передня і задня колії розширилися на 64 мм і 82 мм відповідно. Як результат, відстань між передніми та задніми сидіннями зросла на 77 мм — до 1 102 мм, що зробило салон просторішим. Вище розташування сидінь полегшує посадку та висадку з автомобіля.

В конструкції передньої підвіски використано стійки типу Макферсон, а ззаду — вперше для моделі ES — встановлено багатоважільну підвіску. Це рішення спрямоване на покращення передавання потужності на дорогу та забезпечення стійкості автомобіля та плавності його поведінки.

Для підвищення комфорту під час руху було реалізовано низку технічних рішень, — зокрема оптимізовано втулки важелів підвіски для забезпечення плавної роботи амортизаторів і стабільної, урівноваженої поведінки авто на дорозі.

Систему кермування оснащено рейкою зі змінним передавальним числом, що забезпечує стійкість на високих швидкостях, точне реагування в поворотах і зручність під час маневрування на низьких швидкостях.