В Японии создан новый производитель коммерческого автотранспорта

Таким образом объединятся усилия для создания нового японского тяжеловеса. Новое совместное предприятие со штаб-квартирой в Токио будет иметь 40 000 работников.

По сообщению пресс-службы Daimler Truck, начало бизнес-деятельности новой холдинговой компании под руководством гендиректора Карла Деппена запланировано на апрель 2026 года.

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Новообразованная компания будет владеть 100 процентами акций Mitsubishi Fuso и Hino, которые объединяют усилия на равных началах для сотрудничества в разработке, закупке и производстве коммерческих автомобилей. Daimler Truck и Toyota намерены владеть по 25 процентов акций холдинговой компании интегрированных Mitsubishi Fuso и Hino.

Детали сотрудничества (основные моменты):

Mitsubishi Fuso и Hino будут интегрироваться на равных условиях и сотрудничать в сферах разработки, закупок и производства коммерческих автомобилей.

Стремятся, чтобы новая холдинговая компания, котирующаяся на бирже, начала свою деятельность в апреле 2026 года.

Daimler Truck и Toyota будут стремиться владеть по 25% акций (публикуемой на бирже) холдинговой компании, объединяющей Mitsubishi Fuso и Hino.

Холдинговая компания планирует владеть 100% акций Mitsubishi Fuso и Hino.

Намерение заключается в том, чтобы разместить акции холдинговой компании на премьер-маркете Токийской фондовой биржи.

Генеральный директор холдинговой компании: Карл Деппен.

Расположение штаб-квартиры: Токио (Япония).

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Дальнейшие детали относительно объема и характера сотрудничества, включая название новой холдинговой компании, планируется объявить в течение ближайших месяцев.

Соглашение будет завершено при условии его одобрения соответствующими советами директоров, акционерами и органами власти.

Интегрируя Mitsubishi Fuso и Hino Motors, компании стремятся повысить эффективность бизнеса в таких сферах, как разработка, закупки и производство. Благодаря этому они ожидают значительно повысить конкурентоспособность японских производителей коммерческих автомобилей и укрепить основу автомобильной промышленности в Японии и Азии.