В Японії створено нового виробника комерційного автотранспорту

Таким чином об'єднаються зусилля для створення нового японського важковаговика. Нове спільне підприємство зі штаб-квартирою у Токіо матиме 40 000 працівників.

За повідомленням пресслужби Daimler Truck, початок бізнес-діяльності нової холдингової компанії під керівництвом гендиректора Карла Деппена заплановано на квітень 2026 року.

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Новоутворена компанія володітиме 100 відсотками акцій Mitsubishi Fuso і Hino, які об'єднують зусилля на рівних засадах для співпраці в розробці, закупівлі та виробництві комерційних автомобілів. Daimler Truck і Toyota мають намір володіти по 25 відсотків акцій холдингової компанії інтегрованих Mitsubishi Fuso і Hino.

Деталі співпраці (основні моменти):

Mitsubishi Fuso та Hino інтегруватимуться на рівних умовах та співпрацюватимуть у сферах розробки, закупівель та виробництва комерційних автомобілів.

Прагнуть, щоб нова холдингова компанія, що котирується на біржі, розпочала свою діяльність у квітні 2026 року.

Daimler Truck та Toyota прагнутимуть володіти по 25% акцій (публікованої на біржі) холдингової компанії, що об'єднує Mitsubishi Fuso та Hino.

Холдингова компанія планує володіти 100% акцій Mitsubishi Fuso та Hino.

Намір полягає в тому, щоб розмістити акції холдингової компанії на прем'єр-маркеті Токійської фондової біржі.

Генеральний директор холдингової компанії: Карл Деппен.

Розташування штаб-квартири: Токіо (Японія).

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Подальші деталі щодо обсягу та характеру співпраці, включаючи назву нової холдингової компанії, планується оголосити протягом найближчих місяців.

Угода буде завершена за умови її схвалення відповідними радами директорів, акціонерами та органами влади.

Інтегруючи Mitsubishi Fuso та Hino Motors, компанії прагнуть підвищити ефективність бізнесу в таких сферах, як розробка, закупівлі та виробництво. Завдяки цьому вони очікують значно підвищити конкурентоспроможність японських виробників комерційних автомобілів та зміцнити основу автомобільної промисловості в Японії та Азії.