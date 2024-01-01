Японці зробили електромобіль Mibot за 7000 доларів

Повноцінний одномісний акумуляторний автомобіль буде коштувати не більше 7000 доларів США. Найближчий ціновий конкурент Nissan Sakura майже удвічі дорожчий.

Перші 300 автомобілів підприємство випустить вже у нинішньому році. Це буде восени. Усі машини, як йдеться на сайті KG Motors, завод поставить клієнтам у префектурі Хіросіма та Токіо як пріоритетним районам.

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Втім, на очікуваний випуск 3000 автомобілів наступного року вже також утворилися черга. 2 259 передзамовлень на них вже надійшло. Ці автомобілі планується продавати по всій Японії.

Про експорт поки нічого конкретного не повідомляється, хоча машина вже зацікавила – ідеальний транспорт як для мегаполісів, так і невеличких міст. Такий міні-кар можна вважати чотириколісною версією мопедів за його габарити (довжина 2490, ширина 1130, висота 1465 мм). Він має маленьку колісну базу в 610 мм та 430-кілограмову масу.



Mibot непогано підходить для щоденних поїздок на роботу, навчання чи у справах по місту. Розробники обіцяють запас ходу до 100 км та максимальну швидкість 60 км/год, але нинішня урбаністика трафік веде майже удвічі меншим ходом. В умовах міста такий малюк стане це гарною та доступною за вартістю володіння альтернативою великим електромобілям, що здебільшого везуть одного водія чи водія та пасажира.

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Тут стоїть літій-іонний акумулятор місткістю 7,68 кВт-год, розроблений для забезпечення стабільної роботи навіть в умовах низьких температур. Він живить синхронний двигун з постійними магнітами, номінальна потужність 0,59 кВт, пікова потужність 5 кВт. Час заряджання – 5 годин.

Фото: KG Motors

Варто нагадати, що міні-машини, або кей-кари, – найпопулярніший сегмент транспортних засобів у Японії, на них припадає понад половина всіх транспортних засобів. Однак Mibot не кей-кар, він належить до зовсім іншої категорії – мопеди-мінікари, тож тому має значно більше обмежень.

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Головне, вони не можуть їздити дорогами, де потрібні двигуни об'ємом понад 125 куб. см, про що вказано на знаках. В основному інформація про це розміщується на швидкісних автомагістралях.

Фото: KG Motors

Звісно, у дальності ходу він програє іншим автомобілям, що спроможні на одному заряді батареї проїхати майже 500 км. Мibot не розроблявся для тривалих подорожей, оскільки це міський транспорт, в т.ч. для вузьких вулиць Японії.

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При цьому це вже альтернатива 50-кубовим скутерам, оскільки 4-колісний Mibot дає дах над головою, комфортний салон з обігрівачем для зими та кондиціонером влітку. До речі, влітку планується провести остаточний тест і визначити дільність пробігу з увімкненим спеціально підібраним кондиціонером