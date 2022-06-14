Електричний кей-кар Nissan Sakura виявився дуже затребуваним – за три тижні від початку прийому замовлень на нього надійшло 11 000 передоплат, що значно вище за прогнози виробника.

Вочевидь, на високий попит вплинула ціна. Купити Nissan Sakura в Японії можна за ціною від 2,33 млн. єн, що еквівалентно приблизно 17,4 тис. доларів, проте з урахуванням субсидій вартість електрокара для покупця знижується до 14 тисяч.

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У Ніссан наголосили, що у більшої частини покупців Сукара буде другим або навіть третім за рахунком автомобілем у гаражі (тобто його беруть, судячи з усього, як більш економічну альтернативу для їзди у форматі будинок-робота-будинок). 71% замовників – віком 50 років і старше, 36% вибрали топову комплектацію G, а найпопулярнішим кольором виявилися «білі перли» – на нього припало 21% замовлень.

Одночасно з Nissan Sakura дебютував ще й Mitsubishi eK Cross EV – ідентичний Сакурі кей-кар, однак з трохи іншим оформленням дизайну та додатковим позашляховим режимом. Він виявився не так успішним – за ті самі три тижні на нього надійшло 3 400 передзамовлень. Такий електромобіль трохи дорожчий – від 2,39 млн ієн, тобто 17,8 тисяч доларів.

Нагадаємо, Nissan Sakura та Mitsubishi eK Cross EV представили 20 травня. Обидві машини розмірами 3,39 х 1,47 х 1,65 мм оснащуються 64-сильним електромотором (встановлений на передній осі) та тяговою АКБ ємністю 20 кВт*год, якою вистачає на 180 км пробігу (витрата енергії – 12,4 кВт* ч/100 км). До стандартної комплектації включені функція контролю зчеплення (на слизькій дорозі вона автоматично пригальмовує колесо, котре пробуксовує), 7-дюймова цифрова приладова панель, мультимедіа з екраном на 9 дюймів.