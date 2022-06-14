Электрический кей-кар Nissan Sakura оказался очень востребованным-за три недели от начала приема заказов на него поступило 11 000 предоплат, что значительно выше прогнозов производителя.

Очевидно, на высокий спрос повлияла цена. Купить Nissan Sakura в Японии можно по цене от 2,33 млн. йен, что эквивалентно примерно 17,4 тыс. долларов, однако с учетом субсидий стоимость электрокара для покупателя снижается до 14 тысяч.

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В Ниссан отметили, что у большей части покупателей Сукара будет вторым или даже третьим по счету автомобилем в гараже (то есть его принимают, судя по всему, как более экономичную альтернативу для езды в формате дом-работа-дом). 71% заказчиков – в возрасте 50 лет и старше, 36% выбрали топовую комплектацию G, а самым популярным цветом оказался «белый жемчуг» – на него пришлось 21% заказов.

Одновременно с Nissan Sakura дебютировал еще и Mitsubishi eK Cross EV – идентичный Сакуре кей-кар, однако с немного другим оформлением дизайна и дополнительным внедорожным режимом. Он оказался не так успешным – за те самые три недели на него поступило 3 400 предзаказов. Такой электромобиль немного дороже-от 2,39 млн иен, то есть 17,8 тысяч долларов.

Напомним, Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV представили 20 мая. Обе машины размерами 3,39 х 1,47 х 1,65 мм оснащаются 64-сильным электромотором (установлен на передней оси) и тяговой АКБ емкостью 20 кВт*ч, которой хватает на 180 км пробега (расход энергии – 12,4 кВт* ч/100 км). К стандартной комплектации включены функция контроля сцепления (на скользкой дороге она автоматически притормаживает колесо, которое пробуксовывает), 7-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедиа с экраном на 9 дюймов.