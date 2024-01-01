Японцы сделали электромобиль Mibot за 7000 долларов

Полноценный одноместный аккумуляторный автомобиль будет стоить не более 7000 долларов США. Ближайший ценовой конкурент Nissan Sakura почти вдвое дороже.

Первые 300 автомобилей предприятие выпустит уже в нынешнем году. Это будет осенью. Все машины, как говорится на сайте KG Motors, завод поставит клиентам в префектуре Хиросима и Токио как приоритетным районам.

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Впрочем, на ожидаемый выпуск 3000 автомобилей в следующем году уже также образовались очередь. 2 259 предзаказов на них уже поступило. Эти автомобили планируется продавать по всей Японии.

Об экспорте пока ничего конкретного не сообщается, хотя машина уже заинтересовала – идеальный транспорт как для мегаполисов, так и небольших городов. Такой мини-кар можно считать четырехколесной версией мопедов за его габариты (длина 2490, ширина 1130, высота 1465 мм). Он имеет маленькую колесную базу в 610 мм и 430-килограммовую массу.



Mibot неплохо подходит для ежедневных поездок на работу, учебу или по делам по городу. Разработчики обещают запас хода до 100 км и максимальную скорость 60 км/ч, но нынешняя урбанистика трафик ведет почти вдвое меньшим ходом. В условиях города такой малыш станет это хорошей и доступной по стоимости владения альтернативой большим электромобилям, что в основном везут одного водителя или водителя и пассажира.

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Здесь стоит литий-ионный аккумулятор емкостью 7,68 кВт-ч, разработанный для обеспечения стабильной работы даже в условиях низких температур. Он питает синхронный двигатель с постоянными магнитами, номинальная мощность 0,59 кВт, пиковая мощность 5 кВт. Время зарядки – 5 часов.

Фото: KG Motors

Стоит напомнить, что мини-машины, или кей-кары, – самый популярный сегмент транспортных средств в Японии, на них приходится более половины всех транспортных средств. Однако Mibot не кей-кар, он относится к совсем другой категории – мопеды-миникары, поэтому имеет значительно больше ограничений.

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Главное, они не могут ездить по дорогам, где нужны двигатели объемом более 125 куб. см, о чем указано на знаках. В основном информация об этом размещается на скоростных автомагистралях.

Фото: KG Motors

Конечно, в дальности хода он проигрывает другим автомобилям, способным на одном заряде батареи проехать почти 500 км. МіЬот не разрабатывался для длительных путешествий, поскольку это городской транспорт, в т.ч. для узких улиц Японии.

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При этом это уже альтернатива 50-кубовым скутерам, поскольку 4-колесный Mibot дает крышу над головой, комфортный салон с обогревателем для зимы и кондиционером летом. Кстати, летом планируется провести окончательный тест и определить дальность пробега с включенным специально подобранным кондиционером