Предвзятое отношение к маленьким автомобилям в Украине трудно объяснить, но факт: машинок А-класса на наших дорогах минимальное количество. Между тем именно в сложные времена эти малыши могли бы стать лучшим вариантом для многих из нас. Развенчиваем самые популярные мифы о сверхкомпактных авто.

Возможно, это тяжелое наследие эпохи уравниловки и тотального дефицита, возможно это какие-то комплексы, а возможно, славянский размах и некое барство. Но факт: усадить среднего украинского гражданина в машинку класса “горбатого” “Запорожца” очень и очень непросто. Для ясности скажем, что сегодня маленькими в народе считаются машинки, такие как наша “Таврия” и меньше.

Да, не все маленькие машинки сегодня имеют достаточно места на заднем сиденье – но спереди все хорошо у всех без исключения.

По нынешней официальной классификации это А-класс или city cars (городские автомобили) – длиной до 3,4 – 3,7 м. Хотя в прошлых поколениях в этот размер легко вписывались также транспортные средства В-класса. Наверное, маленьких машинок – экономичных, экологичных, рациональных с точки зрения использования городского пространства – на наших улицах было бы больше, если бы за ними не тянулся шлейф давно "недействующих" и весьма сомнительных стереотипов.

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В маленькой машине тесно

Откровенная неправда – по крайней мере относительно водителя и переднего пассажира. За счет особенностей компоновки (маленькие колеса, высокая посадка, тонкие сиденья, торпедо и отделка без лишней "дутости") в некоторых моделях без дискомфорта едут и четверо взрослых. Но багажник при этом будет символичен – до 100 л (в походном состоянии!).

Маленькая машина не годится для багажа

Во многих моделях – годится, но за счет пассажиров. Во-первых, заднее сиденье обычно можно сдвигать вперед-назад (15 – 20 см), чтобы увеличить багажник при отсутствии взрослых задних пассажиров. Во-вторых, его можно сложить или убрать – и городская машинка превращается в фургончик полезным объемом более 1000 м куб. Для перевозки длинных предметов складывается спинка переднего сиденья.

Маленький багажник – реальный минус машинок А-класса. Но заднее сиденье обязательно складывается – и некоторые модели превращаются в мини-фургон с отсеком в кубический метр.

Маленькая машина стоит дешево

Дешевле большой, но чтобы совсем дешево – нет. Если автомобиль №1 вдвое короче автомобиля №2 и вдвое легче его, то совсем необязательно первый будет вдвое дешевле второго. Потому что сконструировать, испытать и поставить на конвейер стоит примерно одинаково что для малой, что для большой машины. А разница в размерах и в весе деталей отражается на цене едва заметно – по крайней мере, меньше, чем престижность бренда и богатство комплектации. То есть чтобы сэкономить на размерах машины, надо постараться. Но можно.

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Идеальный мини-автомобиль – японские кей-кары: при длине до 3,4 м у них 4-5-местный салон и удивительные трансформации интерьера. У Honda N Box багажник – от 72 л до 1000 л.

Маленькая машина – женская

Даже те женщины, которые не клеймят этот тезис сексизмом, часто обижаются: нам нужны большие и крепкие машины! Относительно крепких мы поговорим ниже, а насчет желания больших машин… Совершенно справедливо женщины хотят доказать, что им по силам управлять не только маленькими машинками, но и полновесным транспортом.

Несколько лет назад Ravon R2 (Chevrolet Spark) совершил революцию на украинском авторынке: благодаря доступной цене и полноценному набору возможностей машина А-класса вошла в ТОП-10 продаж.

Маленькая машина не так прочна, как большая

Если иметь в виду перегрузку и быструю езду по ухабам – да, мини-машинка развалится гораздо быстрее, чем "гольф"-класс. Потому что она хоть и имеет привычную даже для С-сегмента грузоподъемность 350 – 400 кг, но при условии эксплуатации на более или менее ровном асфальте.

Рекомендация “Авто 24”

Автомобиль компактного класса имеет один безусловный недостаток – он не может быть универсальной машиной, например, как среднеразмерный кроссовер или обычный хэтчбек С-класса. "Малыш" не может быть городским авто и одновременно служить дальнобойным транспортом, например, для поездок в отпуск. Он не может возить вас и на работу в офис и в горы на пикник. Он не примет на борт одновременно пятерых человек и их багаж. И еще несколько важных или очень важных вещей он сделать не сможет. Но есть целая куча конкретных задач и форматов эксплуатации в целом, в которых он будет непревзойденным. Главное для потребителя – еще перед покупкой понять, чего он будет ждать от своей будущей маленькой машины.

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