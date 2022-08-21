Упереджене ставлення до маленьких автомобілів в Україні важко пояснити, але факт: машинок А-класу на наших дорогах мінімальна кількість. Між тим, саме за складних часів ці малюки могли б стати найкращим варіантом для багатьох з нас. Розвінчуємо найпопулярніші міфи про надкомпактні авто.

Можливо, це тяжка спадщина епохи зрівнялівки та дефіциту, можливо, це якісь комплекси, можливо, слов’янський розмах і сибаритство. Але факт: вмовити сісти пересічного українського громадянина у машинку класу “горбатого” “Запорожця” дуже і дуже непросто. Для ясності скажемо, що маленькими у народі вважаються машинки, як наша “Таврія” та менші.

Так, не всі маленькі машинки сьогодні мають достатньо місця на задньому сидінні – але спереду все гаразд в усіх без винятку

За нинішньою офіційною класифікацією це А-клас або city cars (міські автомобілі) – довжиною до 3,4 – 3,7 м. Хоча у минулих поколіннях в цей розмір легко вписувалися також транспортні засоби В-класу. Певно, маленьких машинок – економічних, екологічних, раціональних з точки зору використання міського простору – на наших вулицях було б більше, якби за ними не тягнувся шлейф давно “недіючих” стереотипів.

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В маленькій машині затісно

Відверта неправда – принаймні, щодо водія та переднього пасажира. Внаслідок особливостей компоновки (маленькі колеса, висока посадка, тонкі сидіння, торпедо та оздоблення без зайвої “пухкості”) в деяких моделях без дискомфорту їдуть і четверо дорослих. Але багажник при цьому буде символічний – до 100 л (у походному стані).

Маленька машина не годиться для перевезення багажу

У багатьох моделях – годиться, але за рахунок пасажирів. По-перше, заднє сидіння зазвичай можна зсувати вперед-назад (15 – 20 см), щоб збільшити багажник при відсутності дорослих задніх пасажирів. По-друге, його можна скласти або прибрати геть – і міська машинка перетворюється на такий собі фургончик корисним об’ємом понад 1000 м куб. Для перевезення довгих предметів складається спинка переднього сидіння.

Маленький багажник – реальний мінус машинок А-класу. Але заднє сидіння обов’язково складається – і деякі моделі перетворюються на міні-фургон с відсіком на кубічний метр.

Маленька машина коштує дешево

Дешевше великої, це правда. Але щоб зовсім дешево – то ні. Якщо автомобіль №1 удвічі коротший за автомобіль №2 і удвічі легший за нього, то зовсім необов’язково перший буде удвічі дешевше другого. Адже сконструювати, випробовувати та поставити на конвеєр коштує приблизно однаково що для малої, що для великої машини. А різниця у розмірах та у вазі деталей відбивається на ціні ледь помітно – принаймні, менше, ніж престижність бренду та багатство комплектації. Тобто щоб зекономити на розмірах машини, треба не аби як постаратися. Але можна.

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Ідеальні міні-автомобілі – японські кей-кари: при розмірах до 3,4 х 1,48 х 2,0 м у них 4-5-місний салон і дивовижні трансформації інтер’єру. У Honda N Box багажник – від 72 л до 1000 л.

Маленька машина – жіноча

Навіть ті жінки, які не таврують цю тезу сексизмом, часто ображаються: нам потрібні великі і міцні машини! Щодо міцних ми поговоримо нижче, а щодо бажання великих машин… Цілком справедливо жінки хочуть довести, що їм під силу кермувати не лише маленькими машинками, а і великим транспортом.

Кілька років тому Ravon R2 (Chevrolet Spark) зробив революцію на українському авторинку: завдяки доступній ціні і повноцінному набору можливостей машина А-класу увійшла у ТОП-10 продаж.

Маленька машина не така міцна, як велика

Якщо мати на увазі перевантаження та швидку їзду по вибоїнах – так, міні-машинка розвалиться набагато швидше, ніж “гольф”-клас. Тому що вона хоча й має звичну і для С-сегменту вантажопідйомність 350 – 400 кг, але за умови експлуатації на більш-менш рівному асфальті.

Рекомендація “Авто 24”

Автомобіль компактного класу має один безумовний недолік – він не може бути універсальною машиною, наприклад, як кросовер середнього розміру або звичайний хетчбек С-класу. “Малюк” не може бути міським авто і одночасно служити далекобійним транспортом, наприклад, для поїздок у відпустку. Він не може возити вас і на роботу в офіс, і в гори на пікнік. Він не забере одночасно п’ятьох осіб та їхній багаж. І ще кілька важливих чи не дуже важливих речей він зробити не зможе. Але є ціла купа конкретних завдань і форматів експлуатації взагалі, в яких він буде неперевершеним. Головне для споживача – ще до покупки зрозуміти, чого він від чекатиме від своєї майбутньої маленької машини.

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