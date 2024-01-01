Японці привезли для ЗСУ дивні гусеничні машини та "Тойоти", схожі на "Хамві": фото та технічні характеристики

Партія техніки прибула до одного з портів у Польщі ще 5 червня і тепер поступово доправляється в Україну. Про це повідомило Посольство Японії в Україні на своєму ресурсі в Facebook. Прибувають колісні та гусеничні машини для підтримки мобільності бойових підрозділів.

У списку є три моделі – позашляховики військового виконання Toyota HMV, Mitsubishi Type 73 Kogata та гусеничний транспортер PC-065B.

Toyota HMV

Позашляховий автомобіль Toyota HMV (High Mobility Vehicle) оснащений високопродуктивним дизельним двигуном потужність 114 кВт /153 к.с. з крутним моментом 382 Нм при 1800 об/хв та 5-ступеневою механічною коробкою передач. Завдяки довжині 4,5 метра, ширині 2 метри та висоті 2,1 метра Toyota HMV досить просторий, щоб перевозити військових або важливе обладнання, залишаючись при цьому компактним для швидких тактичних операцій.

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При власній масі приблизно 3 тонни цей транспортний засіб спроможний перевозити до 1,5 тонни вантажу, що робить його універсальним засобом для логістичних і транспортних місій. Його максимальна швидкість досягає 110 км/год, а запас ходу становить близько 500 км.

Фото: en.wikipedia.org

Toyota HMV оснащено посиленою підвіскою та позашляховими шинами, що дозволяє без зусиль пересуватися грязюкою, піщаною або кам’янистою поверхнею. Його міцне шасі розроблено таким чином, щоб витримувати суворі умови на полі бою, забезпечуючи виняткову довговічність і надійність.

Mitsubishi Type 73 Kogata

Автомобіль легкого транспортного сегмента використовується для транспортування персоналу та легкого обладнання. Основою шасі став короткобазний Mitsubishi Pajero другого покоління. На відміну від "цивільного" Pajero, для Міністерства оборони застосовується електрообладнання з напругою 24В та шини Yokohama розміром 215/85-18 на сталевих дисках, частковий броньований захист.

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Невеликі розміри та чудова маневровість ідеально підходять як для патрулювання, так і для рейдів, розвідувальних місій, що вимагають швидкості та обережності. Type 73 Kogata може бути налаштований для транспортування до 10 солдатів із повним спорядженням або модифікований для виконання певних завдань, таких як транспортування обладнання зв’язку чи легкого озброєння.

Автомобіль оснащений 105-сильним дизельним 4-циліндровим двигуном та 4-ступінчастою механічною коробкою передач і системою повного приводу (4x4). Маючи 4,2 метра в довжину, 1,8 метра в ширину і 2,1 метра у висоту він зі своїми компактними розмірами і здатний перевозити до 10 солдатів у повному спорядженні.

Фото: Посольство Японії в Україні



При масі близько 2,5 тонни Kogata може витримувати корисне навантаження в одну тонну. Він розвиває максимальну швидкість 100 км/год і забезпечує запас ходу 400 км на одній заправці, що робить його ефективним для тривалих місій.

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Незалежна підвіска на всіх чотирьох колесах забезпечує відмінну мобільність по пересіченій місцевості. Його легкий броньований корпус забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та осколків, а його прохідність дозволяє підійматися на схилах до 60% і долати кути заходу 45 градусів і кути вильоту 35 градусів.

Гусенична інженерна машина PC-065B

Транспортно-інженерна машина для виконання різноманітних завдань матеріально-технічного та інженерного забезпечення на полі бою комплектується дизельним двигуном потужністю 240 к.с. та автоматичною 6-ступінчастою коробкою передач. Завдяки довжині 7,2 метра, ширині 3,2 метра та висоті 2,5 метра PC-065B має привабливі вантажні характеристики.

Фото з відкритих джерел

При вазі приблизно 20 тонн PC-065B може перевозити корисні вантажі до 10 тонн, що робить його ідеальним вибором для транспортування будівельних матеріалів, боєприпасів або військ. Його максимальна швидкість досягає 60 км/год, а запас ходу становить 300 км, що дозволяє виконувати тривалі операції без частого поповнення запасів. Підвіска з кількома візками забезпечує чудову стійкість і поглинання ударів, зменшуючи вібрацію та підвищуючи комфорт для екіпажу.

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PC-065B оснащений броньованою кабіною, яка захищає екіпаж від вогню зі стрілецької зброї та осколків. Крім того, ця інженерна машина може бути налаштована з різним спеціальним обладнанням, зброєю. Скажімо, бульдозерні відвали та гідравлічні підйомні системи дозволяють розчищати завали, будувати укріплення або ремонтувати пошкоджену інфраструктуру.

Завдяки модульній конструкції PC-065B також може інтегрувати системи розмінування, крани та інші інженерні інструменти, що підвищує його універсальність і корисність на полі бою.