В Україну прибула перша партія компактних армійських позашляховиків компанії Mitsubishi Motors, які подарував нашим захисникам уряд Японії.

Інформацію про постачання техніки на своїй офіційній сторінці озвучило Посольство Японії в України. Повідомляється, що у наступному році ввезення такої техніки буде продовжено.

Прибули рідкі для української армії джипи Mitsubishi Type 73, які випускаються з 1973 року для сил самооборони Японії. Це практично ровесники радянського УАЗ-469, який пішов у серійне виробництво на рік раніше. Україні передано друге покоління Type 73, створене на базі Mitsubishi Pajero другого покоління (1996 рік).

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Перші згадки про цей автомобіль прозвучали ще наприкінці травня, коли в Київ прийшли два такі всюдиходи. Машині витривалі, потужні. Виробник зазначає, що заводські індекси перегукуються з індексами цивільних моделей. Для Міністерства оборони застосовується електрообладнання з напругою 24В, шини Yokohama розміром 215/85-18 на сталевих дисках.

Вантажність першої версії з індексом V16B складала 440 кг, споряджена маса – 1940 кг. Пізніше модель зазнала модернізації, джип у виконанні V17B зовні став відрізнятися відсутністю повітрозабірника на капоті для охолодження інтеркулера.

Повнопривідний автомобіль масою 1370 кг комплектується 116-сильним дизельним двигуном, 4-ступеневою автоматичною коробкою передач та двоступеневою роздавальною коробкою Super Select 4WD.

Техніку в Україну з одного із польських портів на Балтійському узбережжі доставили перевізники Польщі. Фото: Посольство Японії в Україні

До України, як і в попередні раз, цей автомобіль надходить з правим кермом, що на технічних характеристиках в польових фронтових умовах ніяким негативом не позначається, звикання у наших водіїв до правого керма відбувається десь на другому-третьому десятку кілометрів пробігу.

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В основному водіям потрібне звикнути до педального блоку – газувати тут доводиться лівою ногою, а не правою. Завдяки автоматичній коробці ганяти важіль передач вгору та вниз не треба, що також прискорює звикання до праворульного управління. В дзеркала погляд кидається лише в окремих випадках, оскільки це не пожвавлений трафік на дорогах загального користування і не вуличний інтенсивний рух, а польові ґрунтівки й бездоріжжя, де зовсім інші маневри.

Люксові комплектації у салоні відсутні, хоча й спартанським салон не назвати – звичайний армійський набір у вигляді м’яких сидінь попереду, більш простіших повздовжніх відкидних лав позаду або ж бокових сидінь чи поперечного сидіння-дивану. Замість металевого даху тут тентове накриття з клапанами застібок у скобах, як і на нашому УАЗі. Для зимового обігріву салону стоїть стандартна грубка.