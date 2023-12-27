Украина получила партию компактных армейских внедорожников компании Mitsubishi Motors, которые подарило нашим защитникам правительство Японии.

Информацию о поставках техники на своей официальной странице озвучило Посольство Японии в Украине. Сообщается, что в следующем году ввоз такой техники будет продолжен.

Прибыли редкие для украинской армии джипы Mitsubishi Type 73, которые выпускаются с 1973 года для сил самообороны Японии. Это практически ровесники советского УАЗ-469, который пошел в серийное производство годом ранее. Украине передано второе поколение Type 73, созданное на базе Mitsubishi Pajero второго поколения (1996 год).

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Первые упоминания об этом автомобиле прозвучали еще в конце мая, когда в Киев пришли два таких вездехода. Машины выносливые, мощные. Производитель отмечает, что заводские индексы перекликаются с индексами гражданских моделей. Для Министерства обороны применяется электрооборудование с напряжением 24В, шины Yokohama размером 215/85-18 на стальных дисках.

Грузоподъемность первой версии с индексом V16B составляла 440 кг, снаряженная масса – 1940 кг. Позже модель подверглась модернизации, джип в исполнении V17B внешне стал отличаться отсутствием воздухозаборника на капоте для охлаждения интеркулера.

Полноприводный автомобиль массой 1370 кг комплектуется 116-сильным дизельным двигателем, 4-ступенчатой автоматической коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой Super Select 4WD.

Технику в Украину от причалов одного из польских портов на Балтийском побережье доставили перевозчики Польши. Фото: Посольство Японии в Украине

В Украину, как и в предыдущие разы, этот автомобиль поступает с правым рулем, что на технических характеристиках в полевых фронтовых условиях никаким негативом не сказывается, привыкание у наших водителей к правому рулю происходит где-то на втором-третьем десятке километров пробега.

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В основном привыкать нужно к педальному блоку – газовать здесь нужно левой ногой, а не правой. Благодаря автоматической коробке гонять рычаг передач вверх и вниз не приходится, что также ускоряет привыкание к праворульному управлению. К зеркалам обращаться практически не нужно, поскольку это не плотный трафик на дорогах общего пользования и не уличное интенсивное движение, а полевые грунтовки и бездорожье, где совсем другие маневры.

Люксовые комплектации в салоне отсутствуют, хотя и спартанским салон не назвать – обычный армейский набор в виде мягких сидений впереди, более простых продольных откидных скамеек позади либо поперечного дивана. Вместо металлической крыши здесь тентовое накрытие с клапанами застежек в скобах, как и на УАЗе. Для зимнего обогрева салона стоит стандартная печка.