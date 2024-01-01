Японцы привезли для ВСУ странные гусеничные машины и "Тойоты", похожие на "Хамви": фото и технические характеристики

Партия техники прибыла в один из портов в Польше еще 5 июня и теперь постепенно доставляется в Украину. Об этом сообщило Посольство Японии в Украине на своем ресурсе в Facebook. Прибывают колесные и гусеничные машины для поддержки мобильности боевых подразделений.

В списке есть три модели – внедорожники военного исполнения Toyota HMV, Mitsubishi Type 73 Kogata и гусеничный транспортер PC-065B.

Toyota HMV

Внедорожный автомобиль Toyota HMV (High Mobility Vehicle) оснащен высокопроизводительным дизельным двигателем мощность 114 кВт / 153 л.с. с крутящим моментом 382 Нм при 1800 об/мин и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Благодаря длине 4,5 метра, ширине 2 метра и высоте 2,1 метра Toyota HMV достаточно просторный, чтобы перевозить военных или важное оборудование, оставаясь при этом компактным для быстрых тактических операций.

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При собственной массе примерно 3 тонны это транспортное средство способно перевозить до 1,5 тонны груза, что делает его универсальным средством для логистических и транспортных миссий. Его максимальная скорость достигает 110 км/ч, а запас хода составляет около 500 км.

Фото: en.wikipedia.org

Toyota HMV оснащен усиленной подвеской и внедорожными шинами, что позволяет без труда передвигаться по грязи, песчаной или каменистой поверхности. Его прочное шасси разработано таким образом, чтобы выдерживать суровые условия на поле боя, обеспечивая исключительную долговечность и надежность.

Mitsubishi Type 73 Kogata

Автомобиль легкого транспортного сегмента используется для транспортировки персонала и легкого оборудования. Основой шасси стал короткобазный Mitsubishi Pajero второго поколения. В отличие от "гражданского" Pajero, для Министерства обороны применяется электрооборудование с напряжением 24В и шины Yokohama размером 215/85-18 на стальных дисках, частичная бронированная защита.

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Небольшие размеры и отличная маневренность идеально подходят как для патрулирования, так и для рейдов, разведывательных миссий, требующих скорости и осторожности. Type 73 Kogata может быть настроен для транспортировки до 10 солдат с полным снаряжением или модифицирован для выполнения определенных задач, таких как транспортировка оборудования связи или легкого вооружения.

Автомобиль оснащен 105-сильным дизельным 4-цилиндровым двигателем и 4-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода (4x4). Имея 4,2 метра в длину, 1,8 метра в ширину и 2,1 метра в высоту он со своими компактными размерами и способен перевозить до 10 солдат в полном снаряжении.

Фото: Посольство Японии в Украине



При массе около 2,5 тонны Kogata может выдерживать полезную нагрузку в одну тонну. Он развивает максимальную скорость 100 км/ч и обеспечивает запас хода 400 км на одной заправке, что делает его эффективным для длительных миссий.

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Независимая подвеска на всех четырех колесах обеспечивает отличную мобильность по пересеченной местности. Его легкий бронированный корпус обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков, а проходимость позволяет подниматься на склонах до 60% и преодолевать углы захода 45 градусов и углы вылета 35 градусов.

Гусеничная инженерная машина PC-065B

Транспортно-инженерная машина для выполнения различных задач материально-технического и инженерного обеспечения на поле боя комплектуется дизельным двигателем мощностью 240 л.с. и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Благодаря длине 7,2 метра, ширине 3,2 метра и высоте 2,5 метра PC-065B имеет привлекательные грузовые характеристики.

Фото из открытых источников

При весе примерно 20 тонн PC-065B может перевозить полезные грузы до 10 тонн, что делает его идеальным выбором для транспортировки строительных материалов, боеприпасов или войск. Его максимальная скорость достигает 60 км/ч, а запас хода составляет 300 км, что позволяет выполнять длительные операции без частого пополнения запасов. Подвеска с несколькими тележками обеспечивает превосходную устойчивость и поглощение ударов, уменьшая вибрацию и повышая комфорт для экипажа.

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PC-065B оснащен бронированной кабиной, которая защищает экипаж от огня из стрелкового оружия и осколков. Кроме того, эта инженерная машина может быть настроена с различным специальным оборудованием, оружием. Скажем, бульдозерные отвалы и гидравлические подъемные системы позволяют расчищать завалы, строить укрепления или ремонтировать поврежденную инфраструктуру.

Благодаря модульной конструкции PC-065B также может интегрировать системы разминирования, краны и другие инженерные инструменты, что повышает его универсальность и полезность на поле боя.