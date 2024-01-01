Нові моделі Toyota будуть оснащені технологіями Huawei та Xiaomi

Як зазначає Carscoops, на Toyota Technology Day 2025 в Китаї значна частина уваги була приділена оновленням, однак автовиробник також заявив про рішучі наміри впровадити штучний інтелект та передові технології у свою лінійку, особливо у партнерстві з місцевими технологічними гігантами.

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Серед головних анонсів нові версії Highlander та Sienna наступного покоління оснащуватимуться електричними силовими агрегатами з подовженим запасом ходу (EREV). Крім того, Toyota спільно з GAC готують дві нові платформи для автомобілів на нових джерелах енергії (NEV). Також було підтверджено стратегічну співпрацю з китайськими техногігантами Huawei та Xiaomi.

Зазначається, що нові архітектури будуть сумісні з повністю електричними, плагін-гібридними та EREV-установками. Перша буде розроблена для компактних та середньорозмірних авто довжиною до 5 метра, а інша – для флагманських моделей довжиною до 5,3 метра. Першою моделлю, що використає більшу з двох платформ стане Toyota bZ7.

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Новинка буде повністю електричним флагманом бренду та конкуруватиме з Tesla Model S. Запуск моделі запланований на перший квартал 2026 року. Вона стане першим автомобілем бренду з силовою установкою Huawei DriveONE, яка поєднує двигун, мікроконтролер та інвертор в єдиний інтегрований блок.

Водночас в салоні седан матиме систему Huawei Hongmeng, яка пропонує оновлений набір програм та варіантів підключення та LiDAR. Японський автовиробник також співпрацюватиме з Xiaomi у сфері технологій в автомобілі, таких як аудіосистема та розумна система взаємодії між передніми та задніми пасажирами за допомогою вбудованих екранів та камер.

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Очікується, що в майбутньому моделі спільного підприємства GAC-Toyota будуть оснащені “інтелектуальним цифровим шасі” на базі ШІ. Така система зможе зчитувати дорожню обстановку в режимі реального часу та змінювати характеристики підвіски. Також буде доступна своєрідна “екосистема”, що виходитиме за межі автомобілів.

Компанія планує інтегрувати штучний інтелект у такі сфери, як дослідження та розробки, виробництво, контроль якості та логістика. Менш зрозуміло, чи ці інновації потраплять до глобальних моделей Toyota, чи залишаться ексклюзивними для китайського ринку.

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