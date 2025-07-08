Xiaomi готовит новую модель – трехрядный внедорожник YU9

Как пишет CarNewsChina, компания не подтвердила, но и не опровергла испытания новой модели. Разработка YU9, похоже, происходит на фоне успеха для текущего внедорожника Xiaomi. Согласно данным, опубликованными компанией, более 280 000 заказов на YU7 было оформлено в течение 18 часов после его недавнего запуска.

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На шпионских снимках заметно, что будущий внедорожник с кодовым именем “Kunlun” и, вероятно, серийным названием YU9, будет трехрядным автомобилем с длиной около 5,3 метров. В случае запуска он, вероятно, будет ориентирован на такие модели, как Li Auto L9 и Zeekr 9X.

В отличие от серийных SU7 и YU7, предлагаемых в полностью электрических версиях, новинка, по слухам, будет использовать гибридную систему с удлиненным запасом хода от Li Auto L9, сочетающий 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом с двухмоторной полноприводной системой.

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Она будет иметь мощность более 400 л.с. и обеспечивать разгон до первой сотни около 5 секунд. Запас хода на электротяге может превышать 200 км (CLTC), а суммарный запас хода – до 1500 км. Ожидается, что автомобиль также будет иметь архитектуру 800 В.

Несмотря на камуфляж, заметно, что дизайн передней части модели несколько напоминает YU7, включая более высокую линию капота и установленный на крыше LiDAR. Изображений интерьера нет, но стоит ожидать сосредоточения на цифровой интеграции и дизайна с большим центральным экраном.

YU9 также станет первым автомобилем Xiaomi, который будет предлагать шести- или семиместную компоновку (2+2+2 или 2+3+2), заполняя пробел в текущей линейке продуктов. Среди других ожидаемых функций – подруливание задними колесами, что улучшит управляемость, несмотря на большие габариты внедорожника.

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По предположениям, стоимость нового Xiaomi YU9 будет начинаться от 359 800 юаней (примерно 50 000 долларов), а за топовые варианты будут просить около 500 000 юаней (примерно $69 000).