Xiaomi продала 289 тысяч кроссоверов YU7 всего за час после дебюта модели

Вторая модель бренда Xiaomi вызвала настоящий ажиотаж среди покупателей. Компания сообщила в социальных сетях, что модель получила более 289 000 заказов всего за час после начала приема предварительных заказов.

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Как рассказывает CarNewsChina, техногигант также отметил, что клиенты, которые сделают депозит в размере 5000 юаней (около 670 долларов) до 31 июля, получат скидку в размере 66 000 юаней ($8800 долларов), поскольку их заказ автоматически заблокируется на семь дней.

В то же время покупатели, которые успеют оплатить депозит в размере 20 000 юаней ($2790), смогут немедленно зафиксировать свой заказ, а их автомобиль будет доставлен в ближайшее время, ведь, по словам Xiaomi, есть небольшое количество “готовых автомобилей”, которые почти готовы к доставке.

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Лей Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, ожидал, что спрос на YU7 будет примерно втрое выше, чем на первую модель компании – седан SU7, выпущенный в прошлом году. В Китае соотношение продаж внедорожников и седанов составляет примерно 3:1.

Когда SU7 был запущен 28 марта 2024 года, он получил 50 000 предварительных заказов за 27 минут и почти 90 000 предварительных заказов за первые 24 часа. Из-за ограниченных мощностей на заводе Xiaomi в Пекине. С момента запуска по май 2025 года было поставлено более 272 000 единиц SU7, согласно данным China EV DataTracker.

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Новый электрический Xiaomi YU7 доступен в трех исполнениях: Standard, Pro и Max, по цене от 253 000 до 329 900 юаней (35 300 – 46 000 долларов). Базовая версия имеет наибольший запас хода до 830 километров по циклу CLTC, а топовая версия Max отличается наибольшим показателем мощности в 508 кВт (681 л.с.).