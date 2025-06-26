Xiaomi продала 289 тисяч кросоверів YU7 всього за годину після дебюту моделі

Друга модель бренду Xiaomi викликала справжній ажіотаж серед покупців. Компанія повідомила у соціальних мережах, що модель отримала понад 289 000 замовлень лише за годину після початку прийому попередніх замовлень.

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Як розповідає CarNewsChina, техногігант також зазначив, що клієнти, які зроблять депозит у розмірі 5000 юанів (близько 670 доларів) до 31 липня, отримають знижку у розмірі 66 000 юанів ($8800 доларів), оскільки їхнє замовлення автоматично заблокується на сім днів.

Водночас покупці, котрі встигнуть сплатити депозит у розмірі 20 000 юанів ($2790), зможуть негайно зафіксувати своє замовлення, а їхній автомобіль буде доставлено найближчим часом, адже, за словами Xiaomi, є невелика кількість “готових автомобілів”, які майже готові до доставки.

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Лей Цзюнь, генеральний директор Xiaomi, очікував, що попит на YU7 буде приблизно втричі вищим, ніж на першу модель компанії – седан SU7, випущений минулого року. У Китаї співвідношення продажів позашляховиків і седанів становить приблизно 3:1.

Коли SU7 було запущено 28 березня 2024 року, він отримав 50 000 попередніх замовлень за 27 хвилин і майже 90 000 попередніх замовлень за перші 24 години. Через обмежені потужності на заводі Xiaomi в Пекіні. З моменту запуску по травень 2025 року було поставлено понад 272 000 одиниць SU7, згідно з даними China EV DataTracker.

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Новий електричний Xiaomi YU7 доступний у трьох виконаннях: Standard, Pro та Max, за ціною від 253 000 до 329 900 юанів (35 300 – 46 000 доларів). Базова версія має найбільший запас ходу до 830 кілометрів за циклом CLTC, а топова версія Max відрізняється найбільшим показником потужності в 508 кВт (681 к.с.).