Как правильно использовать кондиционер в авто: советы от Škoda

Несмотря на то, что кондиционер уже давно является стандартной опцией в автомобилях, некоторые водители до сих пор не знают, как правильно им пользоваться, чтобы избежать неприятных проблем, таких как простуда, боль в горле или жжение в глазах, вызванных резкими перепадами температур. Чешский автопроизводитель поделился рядом советов, которые пригодятся в жаркие дни.

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Базовым правилом является установление правильной температуры. “Рекомендуется, чтобы разница между температурой внутри и снаружи помещения не превышала 5 °C”, – объясняет Яна Пармова, главный врач медицинского центра Škoda. Например, если на улице температура 31 °C, кондиционер следует установить не ниже 26 °C.

Очевидно, что индивидуальные предпочтения, потребности и допустимые значения могут отличаться для каждого человека, но эта рекомендация является оптимальной. Не менее полезный совет – не стоит включать кондиционер на максимум сразу. Лучшим вариантом будет дать салону проветриться естественным путем.

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Можно включить легкий обдув и открыть все окна, чтобы теплый воздух вышел из автомобиля. “Это поможет избежать теплового шока от внезапного порыва холодного воздуха. Ближе к концу поездки постепенно повышайте температуру в салоне, чтобы переход к внешнему теплу ощущался менее резким”, – советует Пармова.

Также разумным решением будет включение автоматического режима. Современные кондиционеры и системы климат-контроля являются автоматическими, то есть способны самостоятельно корректировать температуру, скорость и распределение воздуха между отдельными зонами в салоне. Их работа контролируется отдельными датчиками.

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Конечно, каждый водитель имеет свои предпочтения, и в некоторых ситуациях даже те, кто имеет автоматический климат-контроль, могут решить настроить параметры вручную. В автомобилях с механическим управлением кондиционером для поиска правильного потока воздуха требуется ручная регулировка.

Кроме настройки основных параметров, правильное направление отдельных вентиляционных отверстий также может существенно повлиять на достижение комфортной температуры в салоне. Эксперты чешского автопроизводителя советуют направлять внешние отверстия на окна, а центральные – вверх. Самое главное не настраивать поток воздуха на себя, чтобы не простудиться.

Напоследок, не следует также забывать постепенно повышать температуру в салоне, приближаясь к месту назначения, чтобы избежать значительного перепада температур при выходе из автомобиля. Важно также выключать кондиционер за несколько минут до прибытия, чтобы уменьшить влажность и предотвратить потенциальное образование плесени в салоне.

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Как и любая другая система в автомобиле, кондиционер, или климат-контроль требуют регулярного своевременного ухода и обслуживания. Специалисты советуют очищать и дезинфицировать систему кондиционирования воздуха по крайней мере раз в год и заменять салонный фильтр по регламенту.