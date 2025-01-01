Укр
Ру

Škoda показала интересный универсал, способный перевозить сразу несколько велосипедов

Škoda отметила свое историческое велосипедное наследие специальной версией Škoda Superb Combi для поддержки для велогонок. Автомобиль был создан 28 учениками профессионально-технического училища и получил название L&K 130 с ливреей, что является отсылкой к оригинальной компании.
Škoda Superb получил уникальную версию для транспортировки велосипедов: фото - Auto24

ФОТО: Škoda|

Škoda Superb L&K 130

Данила Северенчук
logo20 июня, 13:50
logo0
logo0 мин

История чешского автопроизводителя достигает 1895 года и начинается с оригинальной компании Laurin & Klement по производству велосипедов, которую основали Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент. Производство автомобилей было начато в 1905 году, а в 1925 году основан бренд Škoda Auto.

Читайте также: Как выглядит самый быстрый кроссовер Škoda: фото

В этом году, компания Škoda празднует свое 130-летие и представила специальный автомобиль, отдающий дань ее скромным началам как производителя велосипедов. Škoda L&K 130 – это Škoda Superb Combi, переоборудованная студентами профессионально-технического училища. Это уже их десятый уникальный проект и первый, основанный на плагин-гибридном автомобиле.

Инженеры изменили форму средних и задних стоек кузова и полностью изменили заднюю часть, чтобы разместить специальную платформу для велосипедов. На нее можно разместить два велосипеда, поскольку она имеет электропривод и выдвижные рельсы, а также может наклоняться на 35 градусов. Кроме того, третий велосипед можно установить на крыше.

Несмотря на это, наиболее интригующими являются задние пассажирские двери, которые могут открываться назад и имеют две ручки. В салоне можно увидеть одно сиденье. Задний ряд был убран, чтобы освободить место для холодильника и внешнего комплекта динамиков.

Также интересно: Как работают ассистенты торможения Škoda

Спереди добавили радиопередатчик и планшет, на котором отображается видео с задней камеры. L&K 130 будет представлен в следующем месяце во время 112-го Тур де Франс, который Škoda поддерживает уже более двух десятилетий. Как и в случае с предыдущими студенческими автомобилями, серийная версия не планируется.

#Skoda #Aвтофанаты #Новости #Фото