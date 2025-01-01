Škoda показала интересный универсал, способный перевозить сразу несколько велосипедов

История чешского автопроизводителя достигает 1895 года и начинается с оригинальной компании Laurin & Klement по производству велосипедов, которую основали Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент. Производство автомобилей было начато в 1905 году, а в 1925 году основан бренд Škoda Auto.

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В этом году, компания Škoda празднует свое 130-летие и представила специальный автомобиль, отдающий дань ее скромным началам как производителя велосипедов. Škoda L&K 130 – это Škoda Superb Combi, переоборудованная студентами профессионально-технического училища. Это уже их десятый уникальный проект и первый, основанный на плагин-гибридном автомобиле.

Инженеры изменили форму средних и задних стоек кузова и полностью изменили заднюю часть, чтобы разместить специальную платформу для велосипедов. На нее можно разместить два велосипеда, поскольку она имеет электропривод и выдвижные рельсы, а также может наклоняться на 35 градусов. Кроме того, третий велосипед можно установить на крыше.

Несмотря на это, наиболее интригующими являются задние пассажирские двери, которые могут открываться назад и имеют две ручки. В салоне можно увидеть одно сиденье. Задний ряд был убран, чтобы освободить место для холодильника и внешнего комплекта динамиков.

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Спереди добавили радиопередатчик и планшет, на котором отображается видео с задней камеры. L&K 130 будет представлен в следующем месяце во время 112-го Тур де Франс, который Škoda поддерживает уже более двух десятилетий. Как и в случае с предыдущими студенческими автомобилями, серийная версия не планируется.