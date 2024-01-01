Как выглядит самый быстрый кроссовер Škoda: фото

Премьера Škoda Elroq RS состоялась в рамках Недели дизайна в Милане в апреле. Кроссовер имеет полный привод благодаря двухмоторной силовой установке общей мощностью 340 лошадиных сил и батарею на 84 кВт-ч, что обеспечивает запас хода более 550 километров.

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На скоростной зарядке постоянным током мощностью до 185 кВт аккумулятор заряжается с 10% до 80% примерно за 26 минут. Спортивная версия отличается от стандартного Elroq черными акцентами в дизайне и уникальными 21-дюймовыми колесными дисками.

Инженеры также изменили настройки шасси для более острой управляемости. Опционально доступна адаптивная подвеска DCC. Перечень стандартного оборудования включает 13-дюймовый информационно-развлекательный дисплей с 5-дюймовой цифровой панелью и проекционный дисплей дополненной реальности и аудиосистему CANTON с 12 динамиками.

В него также входят передовая матричная оптика со светодиодными фонарями, 3-зонный климат-контроль, эксклюзивный дизайн интерьера Selection RS Lounge и водительское сиденье с электрической регулировкой с функцией массажа. Дополнительный пакет Maxx предлагает те же опции и для сиденья переднего пассажира. Škoda Elroq RS имеет перечень новейших цифровых функций.

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Среди них - Travel Assist, сочетающий адаптивный ассистент полосы движения, прогнозный адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, экстренную помощь и боковой ассистент, а также KESSY Advanced и функции Open-On-Approach и Walk-Away Locking. Кроме того, есть интеллектуальный ассистент парковки, управляемый в приложении MyŠkoda и позволяет управлять парковой рядом с автомобилем.